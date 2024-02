Rimozione barriere architettoniche nei siti culturali: nuovo format per le richieste

È disponibile sul sito del Ministero dei Beni Culturali il format per la richiesta di utilizzo delle economie di gara per interventi finalizzati alla Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura (Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) Misura 1, Investimento 1.2 del PNRR.

Richiesta di utilizzo delle economie di gara: i format del MiC per interventi PNRR

Il format è disponibile in doppia versione: quella per soggetti pubblici differenti dal MIC e quella per soggetti privati. L’utilizzo del documento non è obbligatorio ma è fortemente consigliato.

Il Ministero ha inoltre specificato che per quanto concerne i contributi PNRR, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è possibile utilizzare i ribassi d’asta non soltanto per l’aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell’opera, ma anche per le variazioni in corso d’opera prima del collaudo.

Rimozione barriere fisiche e archiettoniche: la missione del PNRR

Per la misura sono stati stanziati 300 milioni di euro che porteranno alla realizzazione di 617 interventi di miglioramento dell’accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura, comprendenti:

352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi

129 archivi;

46 biblioteche;

90 siti culturali non statali.

L’obiettivo è la rimozione delle barriere architettoniche e l’installazione di ausili tecnologici per consentire la fruizione alle persone con ridotte capacità sensoriali (esperienze tattili, sonore, olfattive). Il 37 % degli interventi deve essere realizzato al Sud.

Le Linee d’Intervento che compongono il progetto sono 4, complementari tra loro: