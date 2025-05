Ripristino strutturale del calcestruzzo: le nuove malte rapide Fassa Bortolo

La rivoluzione nella riparazione del calcestruzzo ammalorato: Fassa Bortolo presenta GEOACTIVE R4 10 e GEOACTIVE R4 40, due nuove malte rapide, particolarmente indicate per interventi di ripristino strutturale del calcestruzzo in cui sono necessarie una presa rapida ed elevate prestazioni meccaniche.

La rivoluzione nella riparazione del cls: GEOACTIVE R4 10/40 di Fassa Bortolo

Il tempo di lavorabilità stabile è rispettivamente di 10 minuti o 40 minuti (da qui appunto il nome), e consentono di cominciare il ciclo di finitura dopo 4 ore dall’intervento. “R4” indica invece che i due prodotti rispondono al requisito R4 (strutturale) secondo la norma EN 1504: forniscono quindi alte performance meccaniche e di resistenza per calcestruzzi idraulici (CC) e calcestruzzi polimerici idraulici (PCC).

Formulazione innovativa per una migliore lavorabilità

Il Centro Ricerche Fassa I-LAB ha studiato in modo particolare alla lavorabilità del prodotto, per rispondere alle esigenze di performance in diverse condizioni ambientali e per soddisfare le molteplici necessità di intervento, anche quelle più estreme dell’edilizia acrobatica. Grazie alla presenza in formulazione di resine in polvere, infatti, queste nuove malte hanno una migliore adesione al supporto, riducendo la necessità di bagnarlo preventivamente a rifiuto, semplificando la fase di preparazione: un vantaggio significativo in cantieri dove l’umidificazione del supporto è disagevole e in generale in tutte le strutture di grandi dimensioni, come condomini, dove migliore facilità di intervento significa notevole risparmio dei tempi e riduzione dei costi.

Quando utilizzare i nuovi GEOACTIVE R4 10 e GEOACTIVE R4 40

Si tratta di due malte rapide specifiche per interventi di riparazione localizzati, anche con cestello. Possono essere utilizzati, ad esempio, per la riparazione rapida di elementi strutturali in calcestruzzo armato quali travi e pilastri, di cornicioni e frontalini di balconi anche in situazioni di urgenza, di elementi prefabbricati in calcestruzzo. Inoltre, servono a regolarizzare aree di calcestruzzo con difetti superficiali come nidi di ghiaia, fori dei distanziatori, riprese di getto, ecc.

In sintesi: 4 funzioni per 4 esigenze specifiche in cantiere

Ciascun prodotto è studiato per svolgere 4 funzioni specifiche:

PASSIVARE: ossia migliorare la protezione dell'armatura metallica;

RIPARARE il calcestruzzo ammalorato;

RIFINIRE con prodotti a grana fine facilmente frattazzabili a civile pronti per la decorazione;

PROTEGGERE in modo duraturo come efficace barriera anticarbonatazione.

Maggiori informazioni su GEOACTIVE R4 10/40 sono disponibili sulla pagina dedicata.