Riqualificazione globale: ultimi giorni per usare le detrazioni al 65%

Esiste una particolare agevolazione per gli interventi di riqualificazione globale del proprio immobile, che però non tutti conoscono.

Riqualificazione energetica globale: come utilizzare la detrazione al 65%?

Il comma 344, articolo 1, della Legge 296/2006, integrato dal Decreto interministeriale del 6 agosto 2020, ha previsto una detrazione d’imposta del 65% fino ad un massimo di 100.000 euro, che corrisponde ad un limite massimo di spesa agevolata di 153.846 euro, per la realizzazione di tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’immobile, senza necessità di individuare in modo specifico la tipologia di intervento.

Infatti, questa agevolazione è consentita in funzione del risultato ottenuto, poiché gli immobili oggetto d’interventi devono conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all’allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).

Ad esempio, rientrano nella stessa agevolazione la sostituzione degli infissi, l’isolamento termico e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Pertanto, se l’insieme degli interventi realizzati raggiunge l’indice di prestazione energetica previsto, tutta la spesa sostenuta nei limiti di 153.846 euro è ammessa in detrazione al 65%.