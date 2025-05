Pavimentazioni drenanti e fotocatalitiche per una riqualificazione sostenibile: un esempio di eccellenza

Pavimentazioni urbane innovative, basso impatto ambientale e qualità architettonica: la rigenerazione del cuore di Pescara unisce tecnologia e design per spazi pubblici più vivibili e resilienti, grazie alle soluzioni sviluppate da Heidelberg Materials.

Riqualificazione sostenibile a Pescara: le soluzioni sviluppate da Heidelberg Materials

Corso Umberto I e Piazza Sacro Cuore a Pescara cambiano volto grazie a un intervento di rigenerazione urbana all’insegna della sostenibilità ambientale. Un progetto ambizioso che ha migliorato radicalmente l’identità urbana e la qualità dello spazio pubblico in due delle aree più centrali della città, oggi valorizzate da nuovi percorsi drenanti, alberature, specchi d’acqua e materiali ad alte prestazioni ambientali.

Cuore dell’intervento, realizzato con fondi PNRR, è l’impiego di calcestruzzo drenante i.idro DRAIN ECO LOW CARBON e masselli autobloccanti fotocatalitici LASTRUM, sviluppati con la tecnologia e i materiali innovativi di Heidelberg Materials, in grado di assorbire il 100% delle acque piovane e abbattere gli inquinanti atmosferici. Le superfici, pigmentate con colori chiari e posate su uno strato drenante, limitano l’effetto isola di calore e rendono l’ambiente urbano più vivibile, anche nei mesi estivi.

Il progetto ha previsto anche la piantumazione di 207 nuovi alberi (in sostituzione di esemplari malati) e oltre 2.300 arbusti, per una riduzione stimata di 13 tonnellate di CO₂. L’intervento rientra in una strategia urbana più ampia, che integra pavimentazioni sostenibili, arredi riciclati e illuminazione LED, contribuendo alla creazione di un modello di città resiliente e orientata all’economia circolare.

Un progetto strategico contro il cambiamento climatico

L’intervento su Corso Umberto I e Piazza Sacro Cuore rientra in una più ampia strategia di rigenerazione urbana promossa dal Comune di Pescara con il supporto dei fondi PNRR – Missione 5, Componente 2, dedicati al recupero di spazi pubblici e alla riduzione del degrado sociale e ambientale.

Con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro, di cui oltre 500.000 euro destinati alla sostituzione del verde compromesso, l’amministrazione ha puntato su soluzioni innovative capaci di migliorare il decoro urbano, potenziare le aree di socializzazione e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Il progetto si integra con il più ampio intervento sul Waterfront fluviale nord di Pescara e con un’azione “pilota” specifica su Corso Umberto, finalizzata a contrastare il fenomeno dell’isola di calore urbana e a sviluppare un modello replicabile di riconversione climatica degli spazi pubblici.

Corso Umberto I e Piazza Sacro Cuore: pavimentazioni sostenibili, verde urbano e design modulare

Il progetto ha interessato due nodi strategici del centro città con l’obiettivo di migliorare accessibilità, comfort urbano e sostenibilità ambientale attraverso il recupero delle superfici danneggiate e l’introduzione di materiali drenanti e termicamente performanti.

Corso Umberto I: un asse urbano rinnovato

Lungo circa 250 metri e largo 26 metri, Corso Umberto I rappresenta un asse urbano fondamentale tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Salotto. L’intervento si è concentrato sulla fascia centrale più compromessa (15 metri), raccordandola con pavimentazioni drenanti di nuova realizzazione. Il nuovo assetto funzionale prevede:

area pedonale adiacente ai negozi;

fascia verde con sedute e portabici;

asse centrale pedonale, ciclabile e carrabile a traffico regolato.

Gli elementi di arredo urbano, distribuiti secondo una logica modulare, favoriscono la socialità e mantengono la visuale aperta e longitudinale del corso. Le aree in porfido sono state armonizzate mediante strisce in travertino chiaro, garantendo continuità visiva.

Piazza Sacro Cuore: centralità architettonica e comfort climatico

La piazza, di circa 64x97 metri, è stata riqualificata nella sua parte centrale. Un nuovo asse prospettico valorizza la chiesa del Sacro Cuore, circondata da alberature sempreverdi che formano una “quinta verde” regolare.

All’interno, spazi “pieni” e “vuoti” si alternano grazie alla combinazione tra fioriere circolari con sedute, aree alberate e percorsi drenanti. Fontane e giochi d’acqua simmetrici rafforzano la leggibilità dello spazio e ne migliorano l’attrattività.

Posa a secco, calcestruzzo drenante e masselli fotocatalitici: la tecnologia Heidelberg Materials al servizio della sostenibilità urbana

Il cuore tecnologico dell’intervento risiede nella stratigrafia costruttiva:

i.idro DRAIN ECO LOW CARBON (15 cm);

(15 cm); graniglia e brecciolino (6–8 cm);

(6–8 cm); masselli LASTRUM con superficie fotocatalitica.

La posa del calcestruzzo drenante è stata curata da LAM srl, mentre i masselli sono stati installati dalla Metushi Elton di Foligno. Tutti i materiali principali utilizzati per la pavimentazione sono stati forniti da Heidelberg Materials, azienda leader nello sviluppo di soluzioni per l'edilizia sostenibile.

i.idro DRAIN ECO LOW CARBON: drenaggio e decarbonizzazione

Prodotto con TERMOCEM GREEN CEM III/A 42,5 N, un cemento con oltre il 40% di materiale riciclato pre-consumo, i.idro DRAIN riduce le emissioni fino al 30% rispetto a un CEM I tradizionale. Grazie all’impiego di SCM (Supplementary Cementitious Materials) come loppa d’altoforno, il materiale migliora la permeabilità del suolo, riduce il rischio di allagamenti e mitiga l’isola di calore urbana.

“Le pavimentazioni i.idro DRAIN sono ideali per l’edilizia urbana sostenibile: elevata capacità drenante, comfort termico e rispetto del ciclo idrico naturale”, conferma Giulio Rulli di Heidelberg Materials.

LASTRUM: prestazioni fotocatalitiche e valore estetico

I masselli LASTRUM, prodotti da F.lli Buccella con cemento TECNOCEM CEMII/A-LL 42,5 R e i.active TECNO BIANCO 42.5, garantiscono attività fotocatalitica grazie alla presenza di biossido di titanio.

“I nostri manufatti aiutano a purificare l’aria e mantengono più a lungo la pulizia superficiale”, spiega Stefano Buccella.

Posati secondo una maglia quadrata da 5 metri inclinata di 45°, i masselli disegnano una tessitura ad opus incertum che valorizza l’equilibrio geometrico dello spazio.

Un modello replicabile di edilizia sostenibile

L’intervento di Pescara è un caso esemplare di edilizia pubblica sostenibile, capace di coniugare innovazione tecnica e miglioramento ambientale. L’utilizzo di calcestruzzi drenanti e cementi green Heidelberg Materials ha permesso di ridurre l’impatto climatico dell’opera, migliorando la gestione delle acque, la qualità dell’aria e il comfort urbano.

Un progetto che dimostra come le città possano evolversi in chiave resiliente, grazie a materiali e soluzioni costruttive pensate per il futuro, con Heidelberg Materials come partner tecnologico per una nuova edilizia circolare e performante.