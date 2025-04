Ritardi e gravi criticità nella progettazione: ANAC sulle responsabilità del RUP

In qualunque intervento pubblico, la fase progettuale rappresenta il perno attorno al quale ruota l'intero ciclo di vita dell'opera. Quando però si opera in aree vincolate – storiche, paesaggistiche o archeologiche – la progettazione svolge un ruolo ancora più importante: ignorare le esigenze di concertazione preventiva, omettere indagini archeologiche o sottovalutare gli adempimenti autorizzativi significa, di fatto, compromettere sin dall’inizio la realizzabilità dell’intervento, con conseguenti blocchi, perizie di variante e ritardi difficilmente recuperabili.

Progettazione carente e ritardi nell'opera: richiamo ANAC su verifiche e controlli

La delibera ANAC del 26 marzo 2025, n. 124, fotografa perfettamente questa dinamica: un’opera con finalità pubbliche in pieno centro storico, gestita con scarsa cura nella fase iniziale, è rimasta bloccata per anni, con un avanzamento lavori fermo al 5%, nonostante gli affidamenti siano partiti nel 2017. A pagarne il prezzo, spiega l’Autorità, è la cittadinanza, privata dell’utilità di uno spazio urbano qualificato.

Il caso riguarda una procedura ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di uno spazio polifunzionale in un centro storico, in un’area più volte oggetto di ritrovamenti di reperti archeologici. Fin da subito, tuttavia, il procedimento ha mostrato significative criticità, sia in fase progettuale che esecutiva, con particolare riferimento ai rapporti con la Soprintendenza e all’assenza di un iter autorizzativo strutturato.

Il risultato è che, dopo la richiesta di diverse autorizzazioni alle autorità preposte ai vincoli, la definizione di una perizia in variante e una crescita dei costi del progetto, l’opera, a fine 2024, era ancora al 5% di avanzamento.