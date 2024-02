SAIE Bologna 2024: l'approfondimento sui settori espositivi

SAIE è la fiera italiana che sostiene l’eccellenza del fare delle aziende, il suo mercato e il proficuo contatto tra i professionisti e gli operatori coinvolti nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli edifici.

SAIE Bologna 2024: il settore Edilizia

Questa settimana l’analisi specifica dei settori che caratterizzano SAIE Bologna 2024 riguarda l’ambito EDILIZIA, ovvero l’area espositiva pensata per connettere efficacemente aziende e decisori d’acquisto che si occupano di:

Materiali, combinazione di materiali e tecnologia da costruzione

Impermeabilizzazioni, chimica per l’edilizia

Isolanti e sistemi di finitura per esterni

Finiture e partizioni interne

Soluzioni prefabbricate, offsite e per l’edilizia a secco

Strutture e sistemi industrializzati

Pavimentazioni e rivestimenti

Dispositivi e prodotti per la sicurezza in cantiere

Il settore EDILIZIA a SAIE Bologna 2024 sarà inoltre arricchito da percorsi e aree tematiche verticali dedicate a tematiche strategiche per la filiera tra cui: Infrastrutture – Calcestruzzo - Serramenti – Sismica - Finiture Tecniche e Colore - Macchine e Attrezzature.

SAIE, come testimoniato dagli espositori presenti alle ultime edizioni, è una nuova fiera di successo che non dimentica il passato e guarda al futuro già oggi presente: il luogo in cui la community delle costruzioni italiana (311.838 professionisti raggiunti) trova ispirazione valutando le più recenti novità proposte dalle aziende che hanno capito l’importanza di essere presenti in qualità di espositori.

La nuova brochure ufficiale di SAIE Bologna 2024 è disponibile qui, informazioni e dettagli possono essere richieste a questa mail o sono dispoiibili sul sito.