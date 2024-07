Sistema a Cappotto: Cortexa aggiorna il manuale

È stata pubblicata la nuova edizione del Manuale Cortexa per l’Applicazione del Sistema a cappotto, il principale punto di riferimento per progettisti e imprese italiane che intendono effettuare interventi duraturi ed efficaci di efficientamento dell’involucro edilizio.

Sistema a Cappotto: aggiornato il manuale Cortexa

Il Sistema a Cappotto di qualità, fornito come kit da un unico produttore, dotato di ETA e marcatura CE, quando progettato e posato a regola d’arte consente di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti, rappresentando una misura efficace e sostenibile per realizzare la transizione energetica dell’edilizia europea. Un intervento ancora più necessario con l’entrata in vigore della Direttiva Green (Energy Perfomance of Buildings Directive - EPBD), che prevede la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare entro il 2050.

I nuovi contenuti del manuale

La nuova edizione del Manuale contiene un aggiornamento sulle finiture per il Sistema a Cappotto, la componente inclusa nel kit del cappotto che riveste un duplice ruolo:

garantire specifiche prestazioni di protezione del Sistema dagli agenti atmosferici e dalle sollecitazioni termo-igrometriche, quale il processo di gelo-disgelo;

determinare l’aspetto visivo della facciata, fornendo la texture, o disegno superficiale, il colore e il grado di brillantezza.

All’interno del Manuale è stato inserito anche un richiamo a una guida specifica che tratta il tema delle finiture in modo ancora più esaustivo.

Come affermato dal Presidente del Consorzio, Stefano Deri, “L’aggiornamento del Manuale è una delle misure che rientrano nel continuo impegno di Cortexa nella formazione e informazione di tutti gli attori della filiera, affinché siano sempre più consapevoli che è strettamente necessario conoscere e applicare i criteri di qualità che determinano la durabilità ed efficacia degli interventi”.

Il nuovo contenuto sulle finiture per il Sistema a Cappotto, spiega ancora il Presidente, intende anche sottolineare che i Sistemi di Isolamento a Cappotto non sono solo efficaci, ma offrono anche una vasta gamma di soluzioni in termini di finiture e rivestimenti in grado di soddisfare tutti i requisiti architettonici. “In caso di risanamento, l’isolamento termico a cappotto può essere realizzato preservando l’architettura esistente, edifici meno belli o attrattivi possono invece addirittura essere migliorati con un buon intervento di applicazione di cappotto termico. In caso di nuovi progetti, infine, il Sistema di Isolamento a Cappotto non pone alcun limite alla creatività del progettista”, conclude.