Stazioni di ricarica elettrica: attivo il secondo bando

È attivo sul sito del GSE il portale per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per l’Installazione di infrastrutture di ricarica su strade urbane ed extraurbane.

Infrastrutture di ricarica: ok all'invio domande

Si tratta del secondo bando a valere su fondi PNRR destinati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 e gestita dal MASE, il cui totale complessivo ammonta a 359,94 milioni di euro per le stazioni di ricarica da realizzare nelle strade extraurbane e 279,34 per quelle da installare nei centri urbani.

Obiettivo è la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di oltre 13 mila impianti di cui 7.500 sulle strade extraurbane, i restanti su strade urbane. In questo modo si contribuirà al target del 2030, che punta alla realizzazione di 110mila impianti.

In entrambi i casi, le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, non cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato.

Infrastrutture di ricarica: soggetti beneficiari e spese ammissibili

I criteri e le modalità per la concessione dei benefici sono contenuti nei decreti del MASE del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101: uno destinato alle infrastrutture nei Comuni, l’altro per le strade extraurbane.

In particolare, possono accedere alle agevolazioni le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio.

Sono ammissibili al beneficio i progetti :

a) avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;

b) destinati alla realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio

c) forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione, qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente;

d) corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area per l’installazione della stazione di ricarica, oppure in grado di consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;

e) corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico;

f) corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo pubblico, qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico;

g) rispettano il principio di DNSH;

h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al Decreto.

Queste le spese ammissibili, al netto di IVA:

a) acquisto e messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza nei centri urbani, 175 kW per quelle sulle strade extraurbane , compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Il costo massimo ammesso è di 50mila euro per stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade extraurbane ;

nei per quelle sulle , compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Il costo massimo ammesso è di ; b) costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per quelle su strade extraurbane;

c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica;

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio:

a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;

b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

Non possono essere assegnati fondi per ulteriori stazioni di ricarica realizzate dal soggetto beneficiario che non rientrano in quelle segnalate nella domanda.

Nella richiesta, i beneficiari devono indicare:

la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al 50%;

il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici, con riferimento a ciascun ambito e lotto.

Selezione dei progetti ed erogazione dei contributi

Sulla base delle richieste pervenute, il GSE forma una graduatoria utilizzando i criteri di selezione indicati nei decreti, attribuendo al massimo di 100 punti. Gli aggiudicatari dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici del MASE.

I soggetti selezionati dovranno presentare la richiesta di erogazione seguendo lo schema allegato al Decreto, per spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

Infine, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi potrà essere ceduta, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione.