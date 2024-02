Superbonus, bonus barriere architettoniche e cessione del credito: gli articoli 119, 119-ter e 121 vigenti del Decreto Rilancio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, arrivano a 32 i provvedimenti normativi che a vario titolo hanno avuto un impatto diretto o indiretto alla disciplina che riguarda il superbonus, il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus e cessione del credito: le modifiche normative

Entrando nel dettaglio, gli articoli 119, 119-ter 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono stati modificati, integrati o coordinati dai seguenti provvedimenti:

Considerato che il superbonus e il bonus barriere architettoniche termineranno il 31 dicembre 2025 e che per tutto il 2024 sarà ancora possibile utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative (come previsto dal D.L. n. 11/2023), appare utile riportare i contenuti aggiornati (post Legge n. 17/2024) degli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto Rilancio.