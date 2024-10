Superbonus e comunicazione al PNCS: tutte le FAQ aggiornate

Così come stabilito all’art. 3, comma 4 del Decreto Legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024, è stato pubblicato il DPCM 17 settembre 2024 che, retroattivamente, ha previsto un nuovo obbligo per gli interventi di Superbonus.

Superbonus e nuova comunicazione

La nuova comunicazione è obbligatoria per tutti gli interventi di superbonus:

“energetici” (superecobonus), da trasmettere a Enea;

“strutturali” (supersismabonus), da trasmettere al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).

Il nuovo DPCM ha, però, previsto delle regole differenti a seconda che si tratti di superecobonus o supersismabonus. Nel primo caso, infatti, la nuova comunicazione è integrata direttamente nell’asseverazione da trasmettere ad Enea, all’interno della quale è stata prevista una sezione aggiuntiva. Proprio per questo motivo, l’art. 4, comma 4, del nuovo DPCM ha previsto che tale sezione aggiuntiva (e quindi la nuova comunicazione dei dati) non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del nuovo DPCM anche se relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione. Oltretutto, il successivo art. 6, comma 1, del nuovo DPCM, dispone che la comunicazione segue le stesse tempistiche per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).