Superbonus in 10 anni, al Senato tanto rumore per nulla

Alle fine è stato il più classico del “tanto rumore per nulla”. La giornata di ieri al Senato in Commissione Finanze ha visto contro (almeno sui media) le forze all’interno della maggioranza, con Forza Italia che chiedeva aggiustamenti al maxiemendamento predisposto dal Governo e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sempre più autoelettosi “deus ex machina” per disintossicare il Paese dal superbonus.

In Commissione Finanze approvato il maxiemendamento del Governo

Fatto sta che dopo le parole del vice Presidente del Consiglio dei Ministri nonché leader di Forza Italia Antonio Tajani ci saremmo attesi qualche colpo di scena in Sesta Commissione al Senato che, però, non è arrivato.

Sono stati respinti o ritirati quasi tutti gli emendamenti tranne i seguenti (tutti accolti):

1.0.1000 del Governo nel testo modificato;

1.0.1000/53 (testo 2)

1.0.1000/54 (testo 2)

1.0.1000/55 (testo 2)

1.0.1000/56 (testo 2)

1.0.1000/57 (testo 2)

6.1000 del Governo;

7.17 (testo 2)

7.18 (testo 2);

7.0.1000 8.1;

9.40 (testo 2);

9.0.5.

Oggi è previsto il primo giro di voti al Senato (che sarà decisivo) per poi passare all’altro ramo del Parlamento che dovrà provvedere alla conversione in legge entro il 28 maggio 2024.

Rilevante è il primo emendamento che è stato leggermente modificato rispetto al testo che era stato precedentemente predisposto e che riguarda il superbonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta. Di seguito tuti i contenuti del nuovo emendamento che aggiungono al Decreto Legge n. 39/2024 i seguenti articoli: