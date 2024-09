Superbonus: dal MEF il decreto per l’erogazione del contributo alle spese 2024

Con un po’ di ritardo (sarebbe dovuto arrivare entro il 27 aprile 2024, come previsto all’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 212/2023, convertito senza modificazioni dalla Legge n.17/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto 6 agosto 2024 recante “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70 per cento ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. superbonus”.

Il contributo per completare i cantieri di Superbonus

Il nuovo Decreto del MEF è finalizzato all’erogazione di un incentivo in favore delle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dall’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di superbonus 70% che il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 16.441.000 euro e il Decreto del MEF è finalizzato proprio a determinare i criteri prioritari per l’erogazione del contributo. In particolare, sono state poste limitazioni al numero delle richieste che possono essere inoltrate da parte dello stesso contribuente e sono stati definiti criteri di preferenza, nella destinazione dei fondi, in favore delle richieste inoltrate dai soggetti titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento e che hanno adibito il medesimo ad abitazione principale.