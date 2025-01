Sviluppo CER: nascono i punti operativi sul territorio

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con RENAEL, la Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia Locali, ha dato il via ai primi One Stop Shop (OSS) nazionali: si tratta di punti operativi aperti al pubblico che intendono fornire supporto a livello territoriale in materia di energie rinnovabili e riqualificazione energetica.

Comunità Energetiche Rinnovabili: nascono i punti operativi territoriali

Particolare attenzione da parte degli OSS verrà rivolta allo sviluppo e alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Come spiega il Ministero, gli sportelli territoriali rappresenteranno di fatto un’estensione del lavoro svolto a livello centrale dal MASE e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con l’obiettivo di rendere le informazioni sul nuovo modello energetico accessibili a tutti - cittadini, amministrazioni e imprese - stimolando così la creazione di una rete capillare di CER su tutto il territorio italiano.

Sul punto, lo stesso ministro Gilberto Pichetto, ha sottolineato come il progetto OSS darà un’ulteriore spinta alla conoscibilità e all’affermazione delle CER quale modello vincente di produzione e condivisione di energia rinnovabile; non solo: secondo Piergabriele Andreoli, Presidente di RENAEL, l'apertura dei punti operativi pone l’Italia in una posizione di avanguardia, dimostrando come sia possibile integrare le grandi politiche nazionali con le necessità locali.

Cosa sono le CER

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un nuovo paradigma per la produzione, la condivisione e il consumo di energia.

Si tratta di associazioni tra cittadini, enti locali, imprese o altre organizzazioni che si uniscono per produrre energia da fonti rinnovabili. L’energia prodotta viene autoconsumata dai membri della comunità o condivisa con la rete, con il vantaggio di ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili e abbattere i costi.

Le CER si basano su un principio di sostenibilità e partecipazione attiva, dove ogni membro può contribuire non solo al consumo, ma anche alla produzione di energia.

Si tratta di un modello incentivato attraverso la proposta di una tariffa agevolata sull’energia prodotta e autoconsumata, che prevede anche un contributo in conto capitale per i comuni con meno di 5mila abitanti, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le regole operative per lo sviluppo delle CER sono contenute nel decreto del MASE del 23 febbraio 2024, n. 22 che nel dettaglio: