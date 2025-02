Transizione 5.0: le nuove FAQ del MIMIT

Il MIMIT ha aggiornato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, l'incentivo fiscale che prevede un credito d’imposta per investimenti in nuove tecnologie effettuati nelle strutture produttive situate in Italia nel biennio 2024-2025.

Transizione 5.0: il MIMIT aggiorna le FAQ

L’aggiornamento è stato necessario dopo le modifiche introdotte con i commi 427-429 della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha ampliato l’ambito di applicazione e reso più semplici le procedure per accedere all’agevolazione.

Tra le novità, la semplificazione operativa per i certificatori del risparmio energetico: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, i certificatori possono effettuare le proprie valutazioni sulla documentazione standardizzata già esistente, ad esempio Regolamenti Europei e norme di settore, senza bisogno di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica.

Riportiamo il testo integrale delle FAQ aggiornate e di quelle nuove, segnalando che sono state rimosse le FAQ 6.8, 8.1 e 8.5.