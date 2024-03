Ultime notizie Superbonus e cessione del credito: ecco la bozza di Decreto Legge

Si tratta ancora della primissima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 e per conoscere le disposizioni definitive dovremo ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge (dopo cui entreranno in vigore le nuove disposizioni) e poi la sua conversione in legge (entro 60 giorni). Fatto sta che per il mondo dell’edilizia agevolata questo nuovo provvedimento d’urgenza rappresenta probabilmente l’atto definitivo di questo Governo su due misure (il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative) che insieme stanno viaggiando alla media di 4,5 miliardi di euro al mese per un totale che ha superato quota 114 miliardi di euro.

Nuovo Decreto Legge: ecco la struttura

Il nuovo Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” è costituito dai seguenti 10 articoli suddivisi in 3 capi:

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale

Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

Capo III - Disposizioni finali

Art. 10 - Entrata in vigore

Di seguito la versione integrale dei 10 articoli con la precisazione che si tratta ancora di una prima bozza e che per conoscere le disposizioni definitive si dovrà attendere la pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale.