Verifica congruità settore edile: Comunicazione della CNCE

Mentre siamo, a ttutt’oggi, in attesa del testo del decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile (leggi articolo), la CNCE (Commissione Nazionale Partitetica per le Casse Edili) ha inviato il 9 luglio scorso a tutte le Casse edili la Comunicazione prot. n. 780 avente ad oggetto la “sperimentazione congruità Accordo 10 settembre 2020”.

Nella comunicazone della CNCE è precisato che “Nelle more della pubblicazione ufficiale del decreto sulla congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, di cui si è avuto notizia nei giorni scorsi dagli organi di stampa, prosegue anche sulla base dell'Accordo delle parti sociali dell'edilizia del 10 settembre scorso, l'attività di adeguamento dei diversi sistemi presenti nelle Casse Edili/Edilcasse per avviare la sperimentazione della verifica della congruità della manodopera, attraverso il sistema CNCE_Edilconnect, oggetto degli incontri interregionali tenutisi nei giorni scorsi e dei costanti aggiornamenti attraverso le comunicazioni CNCE e l'invio dei materiali dall'indirizzo email congruita@congruitanazionale.it .

Avvio della sperientazione

Nella stessa comunicazione è, anche, ricordato che il sistema informatico CNCE_EdilConnect è stato predisposto per avviare la sperimentazione dell'inserimento e della gestione dei cantieri a partire dalla denuncia di competenza del mese di luglio 2021.

Il sistema, pertanto, potrà essere utilizzato, in via sperimentale e in attesa che sia completato il quadro normativo, da imprese e consulenti (anche solo un sottoinsieme di questi selezionato dalle Casse), per il caricamento dei cantieri, a partire dal 15 luglio, accedendo al portale CNCE_EdilConnect.

Denunce Luglio 2021 ed adeguata informativa

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati a CNCE_EdilConnect delle denunce di competenza luglio 2021 e lo svolgimento delle pratiche di verifica della congruità della manodopera, le modalità tecniche saranno definite nel prosieguo, una volta completato il quadro normativo.



Per garantire un avvio omogeneo della sperimentazione e un’adeguata assistenza tecnica agli operatori delle Casse che intendessero procedere alla stessa, la CNCE fornisce una serie di indicazioni operative, tra cui quella di inviare un’adeguata informativa alle imprese e ai consulenti coinvolti nella sperimentazione.

Eventuale informativa delle Casse edili

In particolare, la CNCE consiglia alle Casse di comunicare nella suddetta informativa: