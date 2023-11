Zavorre Sun Ballast: la soluzione semplice e veloce per impianti FV su tetto piano

Impiegate da migliaia di installatori e progettisti in tutto il mondo, le strutture di supporto Sun Ballast offrono a tutti gli operatori numerosi vantaggi, e consentono di realizzare impianti fotovoltaici su tetto piano in modo estremamente facile e veloce. L’unione della funzione di zavorra e di quella di supporto in un’unica semplice soluzione consente infatti di ridurre i tempi di installazione di oltre il 30%, semplificando le fasi di posa e assicurando all’impianto FV la massima stabilità. Non necessitando inoltre di alcun fissaggio alla copertura, le zavorre Sun Ballast – disponibili in un’ampia gamma di modelli – sono compatibili con qualunque tipologia di superficie, dalle piccole terrazze pavimentate ai grandi tetti in guaina degli edifici industriali.

Sistema Monofila

Il sistema Monofila di Sun Ballast è riconosciuto in tutto il mondo per la sua grande versatilità: la possibilità di fissare i pannelli fotovoltaici sia in orizzontale che in verticale e di regolare rapidamente sia la lunghezza che la distanza tra le file garantisce infatti un’installazione semplice e una gestione degli ostacoli veloce ed efficace. La vasta gamma di inclinazioni disponibili – da 0° a 30° – consente inoltre di adottare questo sistema in numerose situazioni, evitando gli ombreggiamenti e massimizzando la produttività dell’impianto fotovoltaico.

Sistema Connect

Progettato per garantire agli impianti fotovoltaici il più alto livello di resistenza ai carichi di vento, il sistema Connect di Sun Ballast consente di unire tutte le zavorre in un unico reticolo di strutture interconnesse: in questo modo i carichi risultano più leggeri e perfettamente bilanciati su tutta la copertura, assicurando all’impianto fotovoltaico la massima tenuta anche in presenza di raffiche intense. Disponibile in numerose versioni, il sistema Connect è utilizzabile in modo semplice e veloce su qualunque tipologia di tetto piano.

Sistema a Vela

Ideale per tutti gli impianti FV realizzati su spazi ridotti, il sistema a Vela consente di ottimizzare al meglio le superfici disponibili assicurando all’installazione il massimo rendimento. In questa configurazione, le file di pannelli fotovoltaici sono disposte una accanto all’altra con altezza crescente, fino a formare una vera e propria “vela” di moduli. In questo modo, riducendo a zero la distanza tra le file, lo spazio è sfruttato al massimo e anche le piccole superfici diventano utili e produttive. Disponibile in versione 5° e 11°.

Sistema Est-Ovest

Ottimizzazione degli spazi, semplicità e alta produttività, anche quando l’esposizione dell’edificio non è ottimale: con il sistema Est-Ovest di Sun Ballast le file vengono realizzate contrapponendo coppie di pannelli FV in due diverse direzioni, rendendo così la generazione di energia elettrica elevata e costante durante tutta la giornata. Disponibile in numerose versioni, il sistema Est-Ovest assicura inoltre un’installazione semplice e veloce, anche in presenza di ostacoli.

No-Flex

Per rispondere alle esigenze legate al progressivo aumento delle dimensioni dei pannelli FV, Sun Ballast ha sviluppato No-Flex, una soluzione semplice e innovativa dedicata ai moduli di grandi dimensioni: aumentando i punti di fissaggio da 4 a 6 – e rispettando con precisione tutti i parametri di appoggio – No-Flex consente di raggiungere la massima resistenza e il più alto livello di tenuta ai carichi di vento. La speciale staffa inserita sulla zavorra aggiuntiva permette infatti di fissare il pannello sia alle estremità che nella parte centrale, riducendo a zero il rischio di flessione e assicurando il massimo livello di stabilità e resistenza al vento.

Servizio tecnico completo e professionale

Dai calcoli di dimensionamento allo studio dei venti, dall’analisi delle sollecitazioni meccaniche al calcolo del rendimento complessivo: l’Ufficio tecnico Sun Ballast fornisce a progettisti e installatori un’assistenza completa e approfondita, una vera garanzia di sicurezza e precisione che consente di raggiungere il più alto livello di qualità e la miglior soluzione tecnico-economica. L’Ufficio tecnico fornisce infatti un resoconto completo, preciso e gratuito di tutti i parametri che riguardano l’installazione, dai carichi sulla copertura alla resistenza al vento, offrendo una panoramica completa sulle performance dell’impianto e garantendo il massimo livello di sicurezza, efficienza e affidabilità.