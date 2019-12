Regione Toscana: Il Prezzario 2020 dei lavori pubblici

La Regione Toscana, con delibera di giunta 1424 del 25 novembre 2019 ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, il Prezzario 2020 dei Lavori pubblici della Toscana, navigabile online, che entra in vigore dal primo gennaio 2020 e ha validità fino al 31 dicembre 2020. I prezzi sono utilizzabili fino al 30 giugno 2021 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. I prezzi delle Opere forestali e delle Opere agricole possono trovare applicazione anche in caso di concessione ed erogazione di contributi pubblici, nei termini e nelle modalità stabilite dagli atti che li disciplinano.

Il Prezzario 2020 è composto dalle Analisi delle opere compiute, dagli Elenchi Prezzi di Tipologie e Famiglie, suddivisi per ciascun ambito provinciale della Toscana, nonché dalla Nota metodologica 2020 e dalla Guida delle lavorazioni e Norme di misurazione 2020.

Nella "Nota metodologica 2020" si esplicitano i criteri di formazione e di utilizzo del Prezzario e le principali novità, mentre la "Guida delle lavorazioni e norme di Misurazione 2020" contiene le descrizioni e le norme di misurazione di alcune tipologie di opere contenute nel Prezzario e fornisce indicazioni operative per l'esecuzione delle relative lavorazioni.

Tutte le stazioni appaltanti del territorio (articolo 3 "Definizioni" comma 1 lettera o) del Codice dei Contratti (decreto legislativo 50/2016), sono tenute a utilizzare il nuovo Prezzario ai sensi e per i fini di cui all'articolo 23 commi 7, 8 e 16 del citato Codice dei Contratti.

Il Prezzario è lo strumento di riferimento per:

la quantificazione definitiva del limite di spesa dell'opera da realizzare;

l'elaborazione dei capitolati la definizione degli importi a base di appalto;

le valutazioni in ordine all'anomalia delle offerte.

Le principali novità ed implementazioni dell'edizione 2020, introdotte al fine di continuare l'adeguamento del Prezzario stesso alla normativa prevista dall'art 34 del Codice dei Contratti pubblici, sono

l'inserimento di nuove lavorazioni rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Mattm) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (Cam)

l'ampliamento del numero di prodotti Cam

L'elenco completo delle novità, modifiche, sostituzioni e transcodifiche 2020 è consultabile alle Appendici A "Novità edilizia prezzario 2010", B "Modifiche e sostituzioni 2020" e C "Transcofica 2019" della Nota Metodologica. (allegato 21 della delibera 1424/2019)

Segnaliamo il nuovo inserimento dei costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento al fine di fornire un adeguato supporto agli operatori del settore, nelle valutazioni progettuali e per la stima economica per la realizzazione di opere pubbliche, per la definizione, del costo richiesto dalla normativa vigente in materia di recupero/smaltimento del materiale di rifiuto proveniente da lavorazioni edili o affini.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata