Regione Veneto: Nuovi indirizzi operativi sui lavori pubblici

Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 144 del 17 dicembre 2019 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1823 del 06 dicembre 2019 recante “Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019”.

Con il provvedimento in argomento, nelle more dell’approvazione del Regolamento Unico di cui all’art. 36, comma 7, D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla dal D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019, la Regione Veneto propone l’aggiornamento degli indirizzi operativi, approvati con DGR 1475/2017, alla successiva evoluzione normativa ed in particolare alle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al decreto correttivo ed al D.L. 32/2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”).

La deliberazione contiene in allegato gli “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della regione del veneto” e, nel dettaglio, detta puntuali indicazioni su:

Principi e atti di regolazione Principio di rotazione Obblighi di trasparenza Norma di rinvio

Relativamente al paragrafo contenente gli obblighi di trasparenza, lo stesso è suddiviso nei due sottoparagrafi su Appalti r forniture e su Lavori.

elativamente ai Servizi e Forniture sono trattati i seguenti argomenti:

Programmazione

Responsabile Unico del Procedimento

Procedure di affidamento

Criteri di aggiudicazione

Verifiche in fase di esecuzione del contratto

Per quanto concerne i Lavori sono trattati i seguenti argomenti:

Programmazione

Responsabile Unico del Procedimento

Modalità di affidamento

Procedure

Criteri di selezione dei concorrenti

Contabilità dei lavori

Pagamenti

Contabilità e pagamenti in forma semplificata per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro

Interventi di somma urgenza

In allegato la Deliberazione n. 1823 del 6 dicembre 2019 unitamente all’allegato contenete gli indirizzi operativi.

