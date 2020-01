Cessione del credito 2020: ecobonus e sismabonus

Nulla di nuovo per la cessione del credito 2020 relativo agli interventi edilizi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (c.d. Ecobonus) e riducono il rischio sismico (c.d. Sismabonus).

Partiamo subito da un chiarimento richiesto a gran voce dalle decine di mail arrivate in redazione sull'argomento. La cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali prevista è normata:

dall'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies del D.L. n. 63/2013; per il sismabonus dall'art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies del D.L. n. 63/2013.

Norma che non ha subito modificazioni Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) che ha solo confermato fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti ed eliminato la norma relativa allo sconto in fattura che era stata originariamente introdotta dai commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, abrogati dall'art. 1, comma 176 della Legge di Bilancio per il 2020.

Con l'abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), viene, dunque, eliminata la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo che l'impresa dovrà applicare in fattura.

L'art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio per il 2020 prevede però la possibilità di ottenere lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pur essendo stata abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura a tutte le altre fattispecie (sismabonus ed dcobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), resta sempre in vigore la possibilità di optare per la cessione del credito per la quale l'Agenzia delle Entrate ha predisposto apposita piattaforma.

I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori eseguiti sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus), possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.

La piattaforma è accessibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione seguire il percorso "La mia scrivania > Servizi per > Comunicare" e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

La procedura è composta da quattro funzioni:

Monitoraggio crediti Cessione crediti Accettazione crediti/sconti Lista movimenti

Per il funzionamento della piattaforma si rimanda al manuale dell'Agenzia delle Entrate.

