Incentivi funzioni tecniche: la nota ANCI con tutte le novità normative

Gli incentivi alle funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), sono stati oggetto di diverse modifiche dall’entrata in vigore della norma, a partire dal c.d. Correttivo Codice Appalti, fino al recente Decreto Infrastrutture (decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73), attualmente al vaglio per la conversione in legge e che ha previsto la possibilità di erogare gli incentivi anche ai dirigenti, deroga prevista finora solo per le opere PNRR.

Incentivi funzioni tecniche: l'evoluzione dal Codice Appalti 2023 al Decreto Infrastrutture

Un’evoluzione normativa che ANCI ha inteso ripercorrere in un’interessante Nota esplicativa comprendente: