Casa smart - Termostato WiFi 2020: a cosa servono, come funzionano e quali comprare

Chi non ha mai sentito parlare di case smart o di domotica? Ma per rendere davvero smart la propria abitazione cosa è necessario? Tra gli strumenti più utili, di facile applicazione e poco costo il primo della lista è certamente il "termostato WiFi", ovvero il prodotto che consentirà quello a cui siamo tutti un po' più sensibili: il risparmio economico.

Cos'è il termostato WiFi e a cosa serve?

Il termostato wifi (senza fili) è uno strumento collegato sia alla caldaia che (se si vuole) alle singole piastre radianti dei vari ambienti che consente di controllare la temperatura ambientale di casa mediante programmazione da app (e quindi da smartphone, pc o tablet).

Il termostato wifi consente di definire la programmazione giornaliera dei riscaldamenti di casa o di accenderli e spegnerli da ovunque, in modo da evitare sprechi. Alcuni consentono il controllo a distanza con la voce tramite i dispositivi Alexa e Google Home (occhio alle compatibilità!), tutti (i migliori) forniscono informazioni sui consumi e suggerimenti utili per risparmiare sui costi della bolletta.

Come funzionano

Il funzionamento è molto semplice. E' possibile sostituire i vecchi termostati con quelli smart semplicemente con un cacciavite e un paio d'ore a disposizione. La maggior parte dei vecchi termostati sono a pile (quindi hanno solo 2 fili che entrano dentro e che servono a comandare l'accensione/spegnimento della caldaia) ed è sufficiente rimuoverli sostituendoli con quelli smart.

Il termostato funge quindi ugualmente da "pulsante" di accensione/spegnimento ma con la possibilità di programmare i giorni e le fasce orarie tramite app su smartphone, PC e tablet. App che fornisce anche le temperature orarie registrate, consentendo dopo qualche giorno di star up di comprendere al meglio le proprie necessità, programmando la caldaia in modo da risparmiare il massimo sui costi di riscaldamento.

Naturalmente, per il loro funzionamento sono necessari una rete Wi-Fi, una presa elettrica nelle vicinanze e un dispositivo mobile compatibile.

Quali comprare

Oggi per fortuna la scelta è molto ampia con soluzioni che costano poco e sono molto semplici da istallare. Ne abbiamo selezionate 5 per voi.

Netatmo NTH01-IT-EC

È uno dei migliori come rapporto qualità prezzo. Ottime recensioni da parte di chi l'ha utilizzato, il dispositivo Netatmo consente di risparmiare sui consumi energetici senza rinunciare al comfort. Mediante cinque domande sull’uso quotidiano, determina un programma di riscaldamento adeguato. Riscalda la casa nel modo ottimale e solo quando necessario. Il programma comprende le modalità Assente e Antigelo che adeguano il riscaldamento durante le assenze prolungate.

La funzione Auto-Adapt integra meteo e caratteristiche termiche dell’abitazione per assicurare la temperatura desiderata. È anche possibile visualizzare la cronologia e consultare l’apposito Bilancio sul Risparmio Energetico personalizzato per monitorare e ottimizzare il tuo consumo di energia.

Per programmare o cambiare programma si utilizza l'app presente sia sul Play Store che sull'Apple Store e sfrutta la piena compatibilità con i dispositivi Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google per controllare facilmente il riscaldamento mediante comandi vocali.

Compatibile con oltre 1500 modelli di caldaia, il Termostato Intelligente si installa in meno di un’ora.

Con una piccola spesa aggiuntiva, è possibile acquistare anche delle Valvole Termotatiche Wifi Intelligenti compatibili che consentono una piena integrazione con il termostato e la possibilità di regolare ogni piastra radiante della casa.

Nest T3030EX Termostato 3A Generazione

Nella nostra classifica non può certamente mancare il dispositivo di casa Google, il Nest. Il termostato Nest si adatta automaticamente alle abitudini di chi lo utilizza, basta utilizzarlo per una settimana e il dispositivo si programma da solo. Tra i plus c'è il servizio assistenza che mette a disposizione un tecnico che si occuperà dell'installazione. Dopo il suo intervento, sarà necessario alzare e abbassare la temperatura per una settimana affinché il dispositivo impari a conoscere le abitudini della casa nei diversi momenti della giornata. Nest utilizza i sensori e la posizione dello smartphone da cui è stato programmato per stabilire le abitudini e impostare lo spegnimento in caso di assenza. È sempre possibile regolare la temperatura direttamente dallo smartphone così da trovare in ogni momento un ambiente caldo e confortevole.

Unico neo: al momento è compatibile solo con i dispositivi Google per l'utilizzo tramite voce.

BTicino SX8000 Smarther Termostato

Interessante termstato WiFi di casa BTicino, in due versioni: da incasso e da muro. Smarther è il termostato wifi da utilizzare in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, la quale consente di effettuare tutta la programmazione e gran parte delle funzioni in maniera semplice ed intuitiva. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata.

È compatibile anche tramite assistenti vocali Google e Amazon Alexa.

Tado° Termostato Intelligente

Compatibile con compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, Tado° (ottime recensioni) consente di regolare la temperatura da ovunque consentendo un risparmio fino al 31% sui costi di riscaldamento e ottenere un ambiente domestico più sano. Tra le skills di Tado° segnaliamo:

Geolocalizzazione,

Rilevamento Finestra Aperta,

Integrazione dati meteo,

Monitoraggio Comfort Ambiente,

Programmazione Intelligente,

Controllo Multi-Stanza,

Gestione Acqua Calda,

Report dettagliati.

Decdeal Termostato Wi-Fi

Interessante prodotto economico (costo meno di 60 euro) ma con ottime recensioni, Decdeal è un altro termostato intelligente che secondo il produttore è adatto per l'uso in uffici, ospedali, scuole e luoghi di intrattenimento per il controllo della temperatura.

Ne conosci altri altrettanto ottimi? vuoi raccontarci la tua esperienza? inviaci una mail a redazione@lavoripubblici.it

