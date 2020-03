Emergenza Coronavirus COVID-19: Da domani l’Italia chiusa e quella non chiusa

Certamente sapremo di più non appena sarà pubblicato il provvedimento preannunciato per oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ma, nell’attesa, basandoci su quanto ha detto il Premier possiamo senz’altro dire che il Governo ha deciso di chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Avremo, quindi, la chiusura di una gran quantità di eservizi commerciali, di fabbriche e di servizi con esclusione di quelle riportate nei due seccessivi elenchi nel quali, per ogni attività abbiamo indicato tra parentesi anche il Codice ATECO (Classificazione delle attività economiche)

Attività commerciali non sospese

Dovrebbero, quindi, essere sospese tutte le attività commerciali con esclusione delle seguenti (si tratta, in pratica, di quelle indicate nell’allegato 1 opportunamente emendato del DPCM 11/03/2020) precisando che le stesse sono riportate in rigoroso ordine alfabetico:

C

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari (47.52.00)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici (47.74.00)

Commercio al dettaglio di carburante (47.2)

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (47.78.40)

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (47.62.10)

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco (47.2)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.50)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (47.91.20)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio, telefono (47.91.30)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (47.91.10)

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini (47.78.60)

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (47.73.20)

D

Discout di alimentari (47.11.30)

F

Farmacie (47.73.10)

G

Grandi magazzini (47.11.10) soltanto i prodotti alimentari

I

Ipermercati (47.11.10) soltanto i prodotti alimentari

M

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.40)

S

Supermercati 47.11.20 soltanto i prodotti alimentari.

Servizi considerati essenziali

Oltre al commercio a dettaglio degli articoli precedentemente elencati dovrebbero restare, anche, assicurati i seguenti servizi riportati in rigoroso ordine alfabetico:

A

Altre attività di pulizia (81.29.99)

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (84)

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) (65)

Assistenza sanitaria (86)

Assistenza sociale non residenziale (88)

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (66)

Attività dei call center (82.20.00)

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (94)

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali (38)

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (39)

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) (64)

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie (81.22.01)

Attività finanziarie e assicurative (k da 64 a 66)

C

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (01)

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (47.73.20)

Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (46.49.10)

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici (49.69.94)

Commercio di parti e eccessori di autoveicoli (45.3)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro (14.12.00)

F

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali (13.96.20)

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione e altre apparecchiature elettroterapeutiche (26.60.09)

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) (26.60.02)

Fabbricazione di articoli in gomma (22.1)

Fabbricazione di articoli in materie plastiche (22.2)

Fabbricazione di carta (17)

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (19)

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) (28.95.00)

Fabbricazione di prodotti chimici (20)

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21)

Fabbricazione di prodotti refrattari (23.20.00)

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti (13.94)

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia (23.19.10)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (32.50)

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) (13.95)

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35)

G

Gestione delle reti fognarie (37)

I

Industrie alimentari (10)

Industria delle bevande (11)

Installazione di apparecchi elettromedicali (33.20.08)

Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (33.20.07)

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) (43.22.03)

Installazione di impianti elettrici (43.21)

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (43.22.01)

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) (43.22.02)

Istruzione (85)

M

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (52)

Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45.2)

P

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (45.4)

Pesca e acquacoltura (03)

Produzione di alluminio e semilavorati (24.42.00)

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio (81.29.91)

R

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (36)

Ricerca scientfica e sviluppo (72)

S

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (80.2)

Servizi di assistenza sociale residenziale (87)

Servizi di informazione e comunicazione (j da 58 a 63)

Servizi di vigilanza privata (80.1)

Servizi postali e attività di corriere (53)

Servizi veterinari (75)

Stampa e riproduzione di supporti registrati (18)

T

Traduzione e interpretariato (74.3)

Trasporto aereo (51)

Trasporto con taxi (49.32.10)

Trasporto di merci su strada 49.41.00)

Trasporto ferroviario di merci (49.20.00)

Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) (49.10.00)

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (49.31.00)

Trasporto marittimo e per vie d'acqua (50)

Trasporto mediante condotte di gas (49.50.10)

Trasporto mediante condotte di liquidi (49.50.20)

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (49.32.20)

Ovviamente si tratta di ipotesi che potrebbero essere più o meno veritiere e per le quali per avere gli elencoi definitivi dobbiamo a spettare la pubblicazione sulla Gazetta bdel provvedimento preannunciato dal Premier Conte.

