Ultime notizie Coronavirus Covid-19: tutti provvedimenti pubblicati sino ad oggi

Nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta di un nuovo decreto legge che introdurrà nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e riordinerà i provvedimenti normativi sin'ora emanati, riportiamo di seguito tutti i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Governo, dal Commissario Straordinario, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dei Infrastrutture e dei Trasporti, e tutti gli altri provvedimenti di interesse per la materia.

Provvedimenti del Governo

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale

Comunicato Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria

Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 recante Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2020 recante Comunicato relativo al dPCM 1 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanze Commissario straordinario

Ordinanza Commissario straordinario 23 marzo 2020, n. 4 recante Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19

Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 marzo 2020, n. 651 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 marzo 2020, n. 652 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 marzo 2020, n. 648 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

OPCM Protezione civile 8 marzo 2020, n. 645 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

OPCM Protezione civile 8 marzo 2020, n. 646 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 4 marzo 2020, n. 644 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 1 marzo 2020, n. 643 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 febbraio 2020, n. 642 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 28 febbraio 2020, n. 641 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 27 febbraio 2020, n. 640 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 febbraio 2020, n. 639 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 22 febbraio 2020, n. 638 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 21 febbraio 2020, n. 637 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 13 febbraio 2020, n. 635 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 febbraio 2020, n. 633 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 6 febbraio 2020, n. 631 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 6 febbraio 2020, n. 630 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto Ministero delle Infrastrutture 24 marzo 2020, n. 127 recante Proroga fino al 3 aprile 2020 dei provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e per contrastare la diffusione della malattia

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 Marzo 2020, n. 125 recante Sospensione dei servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e blocco dell’arrivo nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 Marzo 2020, n. 122 recante Ulteriore stretta nei servizi di trasporto ferroviario e marittimo di persone da e verso la Sicilia

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 Marzo 2020, n. 120 recante Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 Marzo 2020, n. 118 recante Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia

Decreto Ministero dei Trasporti 14 marzo 2020, n. 117 recante Sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna

Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 marzo 2020, n. 116 recante Riduzione dei servizi ferroviari Intercity con un nuovo ridimensionamento dei treni

Decreto Ministero delle Infrastrutture 13 marzo 2020, n. 114 recante Riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali

Decreto Ministero delle Infrastrutture 13 marzo 2020, n. 113 recante Riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri

Decreto Ministero delle Infrastrutture 12 marzo 2020, n. 112 recante Razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti

Provvedimenti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Pubblica amministrazione

Direttiva Ministro dell'interno 8 marzo 2020, n. 14606 recante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per i contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Direttiva Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 recante Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020

Circolare Ministero dell’Interno 23 marzo 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Circolare Ministero dell’Interno 21 marzo 2020, n. 1 recante Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). Accoglienza donne vittime di violenza.

Circolare Ministero dell’Interno 21 marzo 2020, n. 2 recante Emergenza epidemiologica da COVID-19. Iniziative riguardanti il settore della logistica e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Circolare Ministero dell’Interno 18 marzo 2020 recante Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare Ministero dell’Interno 14 marzo 2020 recante Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19)

Circolare Ministero dell'interno 12 marzo 2020 recante Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19)

