Tariffe SOA: dall'ANAC il nuovo coefficiente R per il 2020

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato la tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal DPR n. 207/2010.

Tariffe SOA: come si calcola il coefficiente R

È stato, infatti, pubblicato il Comunicato Presidente ANAC 19 febbraio 2020 recante "Valore del coefficiente “R” per l’anno 2020 - Allegato C al dpr n. 207/2010" con il quale è stato reso noto che, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell’Allegato C al D.P.R. n. 207/2010 con quale sono definiti appunto i “Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione” e per quanto concerne i corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA definisce il corrispettivo base CB per mezzo della formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001

Tariffe SOA: il coefficiente R per l'anno 2020

Per quanto riguarda l'anno 2020, il coefficiente R si calcola nel seguente modo:

R= 102,6*1,0710*1,3730/115,1=1,310

dove 102,6 indica la media annua riferita al 2019 dell’indice FOI dei prezzi al consumo, 1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100, 1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 e 115,1 è la base media riferita all’anno 2001.

Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2020, il valore del coefficiente “R” è pari a 1,310.

Tariffe SOA: i coefficienti R dal 2005 al 2020

I coefficienti R comunicati prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti relativi a lavori pubblici servizi e forniture (in base all'Allegato E al D.P.R. n. 34/2000) ed dall’ANAC dal 2011 ad oggi (in base all'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010) sono i seguenti:

Anno Coefficiente R 2005 1,07; 2006 1,089; 2007 1,11; 2008 1,1295; 2009 1,1659; 2010 1,1746 2011 1,193; 2012 1,225; 2013 nessuna variazione; 2014 1,276; 2015 nessuna variazione; 2016 1,277; 2017 1,276; 2018 1,29 2019 1,304 2020 1,31

