Bonus 600 euro lavoratori autonomi e professionisti Casse private: dalla Cassa Geometri l'applicativo per la domanda online

Con la pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 è tutto ufficialmente pronto per la richiesta dell'indennità prevista per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza" previsto Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia).

Bonus 600 euro tramite l'area riservata

Cassa Geometri presente per la richiesta dell'indennità che potrà inviata accedendo all'area riservata del portale della Cassa che al momento (come quasi tutte le casse private) risulta di difficile accessibilità per la mole di accessi contemporanei.

Bonus 600 euro: la documentazione necessaria

La Cassa dei Geometri, al fine di agevolare la presentazione della domanda, ha fornito alcune utili informazioni per la compilazione della domanda. In particolare, per la presentazione della domanda è necessario disporre dei seguenti documenti e dati:

scansione del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (il file deve essere in formato PDF e di dimensioni non superiori a 5 MByte);

indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) registrato nella posizione anagrafica della Cassa. Chi ne è sprovvisto potrà ottenerlo gratuitamente attraverso l'apposito servizio presente nell'Area riservata. Se invece si dispone già di una PEC sarà necessario inserirla nell'anagrafica personale nella funzione "Variazione Dati Anagrafici" dell'area riservata;

IBAN;

Matricola Cassa e Password (recuperabile con il servizio presente in home page);

Pin di 16 cifre (generabile all'interno dell'area riservata tramite la funzione “Richiesta Codice Pin”).

Al fine di agevolare l'inserimento delle domande da parte degli iscritti, i servizi online della Cassa sono stati temporaneamente limitati. Restano comunque attivi gli usuali canali di comunicazione e sarà quindi possibile contattare la Cassa a mezzo del servizio online Contact Center, scrivendo un messaggio PEC all'indirizzo cipag@geopec.it o telefonando al servizio Assistenza al numero 06326861.

Bonus 600 euro: le FAQ della Cassa Geometri

Di seguito alcune FAQ utili fornite direttamente dalla Cassa dei Geometri.

1. Chi ha diritto a chiedere l’indennità?

R. L’indennità può essere richiesta:

Dal geometra libero professionista che abbia percepito un reddito complessivo, nell’anno 2018, calcolato al lordo dei canoni da locazione assoggettati a cedolare secca non superiore a 35.000 euro , e abbia avuto l’attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.

, e abbia avuto l’attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Dal geometra libero professionista che abbia percepito un reddito complessivo, nell’anno 2018, calcolato al lordo dei canoni da locazione assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 e 50.000 euro , e abbia chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o abbia subìto una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

2. Ho diritto a chiedere l’indennità a più Enti previdenziali se verso la contribuzione presso diverse gestioni?

R. No, l’indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale.

3. Se sono titolare di pensione ho diritto a chiedere l’indennità?

R . No, in quanto la norma prevede che l’indennità non spetti ai titolari di pensione.

4. Se sono titolare di pensione di invalidità ho diritto a chiedere l’indennità?

R . No, in quanto la norma prevede che l’indennità non spetti ai titolari di pensione.

5. Se sono titolare di pensione di reversibilità ho diritto a chiedere l’indennità?

R . No, in quanto la norma prevede che l’indennità non spetti ai titolari di pensione.

6. Se sono iscritto alla Cassa in quanto svolgo attività professionale ma sono titolare di pensione INPS, ho diritto a chiedere l’indennità?

R. No, in quanto la norma prevede che l’indennità non spetti ai titolari di pensione.

7. Se ho presentato domanda di pensione, l’istruttoria è ancora in corso ma la decorrenza del trattamento previdenziale è fissata prima del 31 marzo 2020 ho diritto a chiedere l’indennità?

R. No, perché quando la pratica sarà deliberata la titolarità della pensione avrà decorrenza anteriore al 31 di marzo.

8. Se sono dipendente e contestualmente sono iscritto alla Cassa ho diritto a chiedere l’indennità?

R. No in quanto per i dipendenti sono state previste, dal c.d. decreto Cura Italia, altre forme di ammortizzatori sociali.

9. Se ho effettuato l’iscrizione alla Cassa nel 2019 o nel 2020 ho diritto a chiedere l’indennità?

R. Sì, purché l’iscrizione sia intervenuta entro il 31 marzo 2020.

10. Se mi sono cancellato dalla Cassa successivamente al 23 febbraio 2020 ho diritto a chiedere l’indennità?

R. Sì, se è stata chiusa la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 e se è stato percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore a 50.000 euro.

11. A quanto ammonta l’indennità?

R. L’importo dell’indennità ammonta a 600 euro per il mese di marzo e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

12. Sarà prevista una indennità anche per il mese di aprile 2020?

R. Attualmente il decreto interministeriale del 28 marzo 2020 ha previsto l’erogazione di una indennità unicamente per il mese di marzo 2020. Sarà cura della Cassa pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale eventuali novità in materia.

13. Come verrà erogata l’indennità?

R. L’indennità verrà erogata a mezzo bonifico bancario. A tal fine si raccomanda di inserire correttamente le proprie coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda.

14. A chi va presentata la domanda?

R. La domanda va presentata direttamente a Cassa Geometri.

15. Come si presenta la domanda?

R. La domanda può essere presentata accedendo nell’area riservata del sito istituzionale della Cassa al servizio “Indennità per COVID-19”.

16. Quando è possibile presentare la domanda?

R. La domanda di indennità può essere presentata a far data dal 1 aprile 2020 alle ore 12. E’ possibile presentare la domanda fino al 30 aprile 2020. È tuttavia consigliabile presentare la domanda il prima possibile in quanto le istanze saranno trattate in ordine cronologico e le indennità saranno erogate nei limiti previsti dallo stanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, quantificato attualmente in 200 milioni di euro per tutti i soggetti iscritti ad albi ed ordini professionali.

17. Se non allego il documento di riconoscimento e il codice fiscale la domanda è valida?

R. La procedura per la presentazione della domanda è guidata e non consente di procedere se non si allegano i documenti. Resta inteso che gli allegati dovranno contenere i documenti richiesti e questi dovranno essere in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda.

18. Se invio la domanda oltre il termine del 30 aprile 2020 la domanda è valida?

R. Secondo le disposizioni del decreto interministeriale sono considerate inammissibili le istanze inviate oltre il 30 aprile 2020.

19. Se presento più volte la domanda quale viene considerata valida?

R. Il sistema impedisce di presentare una seconda domanda.

20. Se sono irregolare nel versamento della contribuzione ho diritto a presentare domanda per ottenere l’indennità?

R. Sì.

21. A chi è possibile rivolgersi in caso di problemi nella presentazione della domanda?

R. Tenuto conto del considerevole numero degli aventi diritto all’indennità, si può verificare una eccessiva concentrazione negli accessi al sistema di presentazione delle domande, che può determinare un rallentamento dei sistemi. Nel caso di rallentamenti nell’inoltro della domanda, pertanto, è inutile rivolgersi agli uffici della Cassa. Per qualunque altro problema è possibile rivolgersi al Contact Center oppure al servizio Assistenza al numero 06326861 o inviare una PEC all’indirizzo cipag@geopec.it.

