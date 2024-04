Superbonus: differenza tra risultati e previsioni macroscopica

In un nostro recente approfondimento, tralasciando l’aspetto (certamente rilevante) relativo agli effetti positivi di questa misura, avevamo sottolineato i numeri completamente differenti tra gli stanziamenti previsti dalla normativa di rango primario e gli interventi di superbonus effettivamente realizzati.

Superbonus tra attese e realtà

Numeri importanti che ci avevano portato a domandare come mai i 3 Governi che si sono succeduti in questi anni (Conte II, Draghi e Meloni) e i due Parlamenti non avevano mai previsto delle misure per il controllo della spesa.

Medesime considerazioni sono state fatte dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nel corso dell’audizione al Senato per l’esame del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024 o taglia cessioni).

“Il Superbonus e, in misura minore, gli incentivi alle imprese Transizione 4.0 - rileva l’UPB - hanno inciso marcatamente sui conti pubblici degli ultimi anni lasciando anche una pesante eredità sul futuro. I loro effetti finanziari risultano superiori a quelli attesi nelle stime ufficiali per l’intero periodo di validità delle misure. Il DL 39/2024 introduce, tra le altre cose, norme volte ad arginare i costi delle misure nell’anno in corso e nei successivi: per entrambe le agevolazioni vengono richiesti alcuni adempimenti informativi ai fini del monitoraggio ex ante e, per il Superbonus, vengono stabilite ulteriori limitazioni, rispetto a quelle introdotte poco più di un anno fa, alla possibilità di ricorrere ai meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito”.

Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio “La differenza tra i risultati e le attese è stata macroscopica nel caso del Superbonus e non ha precedenti. Vi hanno contribuito fattori evidenti sin dalla sua introduzione – sebbene difficilmente prevedibili nell’entità degli effetti – legati alle caratteristiche specifiche della misura e altri che sono sopraggiunti come conseguenza di queste”.