Decreto taglia cessioni e Superbonus, critiche e proposte dei Commercialisti

C’è tempo fino al 28 maggio 2024 per la conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 che ha cominciato il suo percorso in Parlamento con le classiche audizioni al Senato.

Decreto taglia cessioni: le audizioni in sesta Commissione

Sono già parecchi i soggetti interessati che sono stati ascoltati in sesta Commissione (Finanze e tesoro) al Senato, tra i quali:

Molto interessante è la memoria del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) all’interno della quale, prima di passare all’esame del D.L. n. 39/2024 e dei possibili emendamenti correttivi, sottolinea alcune annotazioni di carattere generale.