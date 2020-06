Isolamento sismico e Sisma Bonus: torna la formazione gratuita a marchio Soft.Lab

Un mese di luglio a tutta formazione grazie a ben tre eventi che Soft.Lab organizza per tutti i progettisti italiani. Si parte il 9 e il 15 luglio con due nuovi appuntamenti che rientrano nel ciclo “Norma&Tecnica”: webinar tematici con prestigiosi relatori.

Giovedì 9 luglio alle ore 16:00 sarà la volta di “Applicazioni di isolamento sismico” con l’ing. Pierpaolo Cicchiello, Presidente Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza. Il 15 luglio sarà invece la volta del Prof. Ing. Luigi Petti, docente di Tecnica delle Costruzioni presso UNISA, membro LACE e del Comitato Scientifico Soft.Lab che terrà un intervento dal titolo “SismaBonus: tecnologie e metodologie per un progetto intelligente”.

Mercoledì 22 luglio appuntamento invece con “Analisi&Calcolo”, il ciclo di applicazioni pratiche tramite i software Soft.Lab che vedrà un appuntamento incentrato completamente sulla classificazione sismica degli edifici.

Durante l’intervento interverranno l’ing. Domenico Longo, dell’Ufficio Marketing e Comunicazione Soft.Lab e il prof. ing. Dario Nicola Pica, CEO e Founder Soft.Lab, i quali affronteranno il caso studio di un edificio esistente sottoposto all’azione sismica attraverso esempi pratici e richiami teorici.

Con l’ausilio di SismoCheck, il modulo di IperSpace BIM per la classificazione sismica, è possibile, attraverso due elaborazioni rispettivamente per la struttura allo stato di fatto e per la stessa dopo l’intervento di riduzione del rischio sismico, determinare la classe attraverso il metodo convenzionale e il metodo semplificato. Il software inoltre, al termine del processo, consente di redigere tutta la documentazione richiesta come il documento di asseverazione e la relazione completa da fornire alle autorità competenti. Durante l’intervento sarà mostrato:

realizzazione calcolo NTC 2018;

controllo elementi non verificati;

coefficienti di sicurezza sismici;

ricombina calcolo;

importazione struttura rinforzata;

utilizzo del modulo SismoCheck;

valutazione della classe di rischio sismico;

relazione.

Al termine del seminario, i partecipanti avranno la possibilità di interagire con i relatori per domande e chiarimenti.

La partecipazione ai webinar è gratuita e per assistere occorre iscriversi tramite il sito Soft.Lab. Al termine dell’intervento i relatori saranno a disposizione per eventuali chiarimenti o dubbi sugli argomenti trattati. Gli eventi non rilasciano crediti formativi professionali (CFP).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’azienda allo 0824. 874.392 oppure scrivere a info@soft.lab.it

