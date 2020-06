Decreto Semplificazioni 2020: modifiche a contratti pubblici, edilizia, imprese, ambiente e green economy

Decreto Semplificazioni 2020: siamo ormai ai nastri di partenza, entro questa settimana dovrebbe svolgersi il Consiglio dei Ministri che avrà il compito di approvare il testo del tanto atteso Decreto Semplificazioni.

Decreto Semplificazioni: dalle norme su contratti pubblici ed edilizia, a quelle per imprese, ambiente e green economy

Il testo della bozza del nuovo Decreto Semplificazioni, di cui da ormai tanto si parla, è costituito da 4 titoli suddivisi in 48 articoli che spaziano dai contratti pubblici ed edilizia, passando per le semplificazioni procedimentali, chiarimenti e norme transitorie per la responsabilità erariale, misure per la semplificazione, sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, per arrivare alle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Decreto Semplificazioni: l'articolato

Entrando nel dettaglio, ecco la suddivisione dell'articolato del Decreto Semplificazioni.

TITOLO I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Art. 1 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Art. 2 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale

Art. 3 Protocolli di legalità

Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali Art. 5 Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica

Art. 6 Collegio consultivo tecnico

Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici Art. 9 Commissari straordinari per interventi infrastrutturali Capo II – Semplificazioni in materia edilizia

Art. 10 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

TITOLO II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Capo I - Semplificazioni procedimentali

Art. 11 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 12 Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi per un tempo determinato Art. 13 Disposizione in materia di oneri regolatori

Art. 14 Agenda per la semplificazione e Modulistica standardizzata

Capo II - Responsabilità

Art. 15 Responsabilità erariale

Art. 16 Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento

Art. 17 Modifiche alla disciplina dell’abuso d’ufficio

TITOLO III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale

CAPO I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Art. 18 Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

Art. 19 Semplificazione per la conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale

Art. 20 Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione Art. 21 Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata

Art. 22 Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale

Art.23 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

Capo II Sviluppo dei sistemi informatici e dei servizi digitali della p.a.

Art. 24 Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni Art. 25 Codice di condotta tecnologica

Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Art. 26 Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

Art. 27 Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Capo IV - Misure per l’innovazione

Art. 28 Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione

Art. 29 Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

TITOLO IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 30 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche e banda larga Art. 31 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

Art. 32 Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone

Art. 33 Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche

Art. 34 Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica

Art. 35 Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 36 Aumenti di capitale

Capo II – Semplificazioni in materia ambientale

Art. 37 Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA

Art. 38 Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe esistenti.

Art. 39 Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica Art. 40 Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

Art. 41 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico Art. 42 Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

Capo III – Semplificazioni in materia di green economy

Art. 43 Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

Art. 44 Misure di semplificazione per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Art. 45 Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi Art. 46 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

Art. 47 Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano

Art. 48 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal

Scarica in allegato la bozza di Decreto Semplificazioni del 29 giugno 2020.

