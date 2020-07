Superbonus 110%: ecco la guida dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: si è fatta attendere un giorno ma alla fine è stata pubblicata. L'Agenzia delle Entrate, come anticipato nei giorni scorsi, ha pubblicato la guida sul Superbonus 110% che spiega tutto quello che c’è sa sapere per ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.

Superbonus 110%: la guida dell'Agenzia delle Entrate

La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.

Superbonus 110%: la struttura della guida dell'Agenzia delle Entrate

Dopo un'introduzione di natura normativa, la guida dell'Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio delle misure contenute nel decreto Rilancio, rispondendo a molte delle domande arrivate nelle ultime settimane. In particolare, la guida dell'Agenzia delle Entrate è strutturata in 8 capitoli e contiene dei casi pratici e una sezione FAQ:

Introduzione

L'Agevolazione

Chi può usufruirne

La misura dell'agevolazione

Interventi agevolabili

Requisiti degli interventi ammessi al superbonus

Alternative alle detrazioni

I controlli dell'Agenzia

Adempimenti

In allegato la guida completa dell'Agenzia delle Entrate.

