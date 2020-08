Regione siciliana: Verifica sulle condizioni dei Centri di prima accoglienza e Avviso per noleggio unità navali

La Regione siciliana ha pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 45 del 28 agosto 2020 il Decreto 24 agosto 2020 dell’Assessorato alla salute recante “Costituzione di una Task force per la verifica della congruità delle condizioni degli Hotspot e dei Centri di prima accoglienza insistenti sul territorio regionale”. Il decreto, ovviamente, fa seguito all’Ordinanza n. 33 del 22/08/2020 impugnata dal Governo successivamente sospesa dal Tar Palermo con sentenza n. 842 del 27/08/2020 (leggi articolo).

Dichiarazione del Presidente della Regione

"Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione, come può essere concesso a rischiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la decisione del Tar Sicilia di sospendere l'ordinanza con cui chiedeva lo sgombero degli hotspot e dei centri d'accoglienza per migranti presenti sull'Isola per mancanza dei requisiti sanitari.

"Tuttavia - prosegue il governatore - se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce. Sulla nostra competenza in materia sanitaria non faremo un solo passo indietro. Martedì mattina sarà a Lampedusa la nostra task force e nei giorni successivi saranno verificati accuratamente gli oltre 40 Centri di accoglienza che sono censiti in Sicilia. È una battaglia di civiltà dalla quale non ci possiamo esimere. Al governo di Roma chiedo ancora una volta di proclamare lo 'stato di emergenza' su Lampedusa e di esercitare nei fatti le competenze che rivendica. Altrimenti sono solo chiacchiere e i problemi restano tutti sulle spalle e sulla pelle dei siciliani".

MIT ed Avviso manifestazione interesse noleggio navi

Aggiungiamo che, in verttà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di due unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria pubblicato sul sito del MIT stesso, ha avviato le procedure funzionali all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale al fine di evitare sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso a patologie da agenti virali trasmissibili-

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a produrre un’offerta, devono presentare, entro le ore 10.00 di oggi lunedì 31 agosto 2020, apposita manifestazione di interesse, utilizzando il modello Allegato 1 all'Avviso qui allegato, secondo le specifiche di cui all’Allegato tecnico ed alle prescrizioni sanitarie del Ministero della Salute.

In allegato:

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata