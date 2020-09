Superbonus 110% e Decreti del MiSE: confermata la registrazione con osservazioni da parte della Corte dei Conti

Superbonus 110%: in un articolo di pochi giorni fa ci eravamo chiesti dove fossero finiti i due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico Asseverazioni (Decreto 3 agosto 2020) e Requisiti minimi (Decreto 6 agosto 2020).

Superbonus 110%: Decreti Asseverazioni e Requisiti minimi

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti, dopo la firma del Ministro dello Sviluppo Economico dei primi di agosto, risulta necessaria per completare il quadro normativo di riferimento per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: registrazione con Osservazioni

La pubblicazione che, come previsto, dovrebbe arrivare dopo il visto da parte della Corte dei Conti, che, come da noi rilevato pochi giorni fa, è arrivato lo scorso 16 settembre 2020 ma con delle osservazioni che ne ritarderanno la pubblicazione. Alla notizia di uno stop della Corte dei Conti era arriva la pronta replica del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, che in un post su Facebook aveva smentito affermando “Anche oggi una smentita, circolano notizie false ma per il Superbonus al 110% non c’è nessuno stop. Confermo quanto detto dal Mise: la Corte dei Conti ha registrato i decreti che a brevissimo saranno pubblicati in Gazzetta. Avanti spediti!”.

A conferma di quanto da noi scritto, riportiamo la risposta arrivata direttamente dalla Corte dei Conti che alla nostra richiesta di informazioni sul visto sui due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto: "Le confermo che i due decreti MISE sul Superbonus al 110% sono stati registrati con osservazioni dalla Corte dei conti in data 16 settembre 2020. Per i tempi di pubblicazione in Gazzetta ufficiale deve chiedere ai colleghi del MISE".

Dunque, benché la registrazione sui due decreti sia arrivata, è indubbio che le osservazioni della Corte dei Conti dovranno essere correttamente valutate prima della pubblicazione in Gazzetta. A conferma della nostra notizia di nuovi ritardi.

