Ministero dell’Istruzione: Pubblicati tre decreti relativi a finanziamenti per l’edilizia scolastica

Conil decreto in argomento sono stati assegnati ulteriori € 320.000.000,00 per finanziare altri interventi rientranti nella programmazione triennale. Ricordiamo che con il primo decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175 sono state ripartite le risorse pari a € 510.000.000,00 tra le Regioni e individuati gli interventi degli enti locali da ammettere a finanziamento. I due decreti fanno riferimento all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e definiscono le risorse per finanziare interventi di edilizia scolastica rientranti nella programmazione triennale degli Enti locali.

Nel decreto in argomento è precisato che gli Enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al decreto stesso sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso; Tale termine si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori; l’articolo 3 del provvedimento contiene, poi, le Modalità di rendicontazione e monitoraggio.

Con il decreto in argomento sono sono finanziati gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati A – Comuni e Unioni di comuni e B - Province e città metropolitane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto stesso, nei limiti delle risorse disponibili, e assegnate a ciascuna regione sulla base del riparto effettuato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111 con cui è stato autorizzato un secondo piano del valore complessivo di € 98.000.000,00 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.

Con il decreto in argomento vengon modificati piani autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1 febbraio 2019, n. 87 e nel dettaglio i piani regionali di interventi di cui all’allegato A al decreto stesso sostituiscono integralmente ed esclusivamente quelli delle rispettive regioni di cui all’allegato da Abruzzo a Veneto, di cui al decreto 1 febbraio 2019, n. 87; restano validi i piani regionali di cui al decreto 1 febbraio 2019, n. 87, non ricompresi nell’allegato A al decreto stesso.

