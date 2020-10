Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 5724 nuovi casi ed un totale di 74.829 positivi. Le nuove Ordinanze regionali

In attesa della pubblicazione del nuovo DPCM e comunque entro il 15/10/2020 oltre a continuare ad applicarrsi le misure contenute nel dPCM 7 settembre 2020, devono essere applicate anche le misure di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) del citato decreto-legge n. 125/2020; si tratta dell’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il numero dei nuovi casi

Segnaliamo che ieri il numero dei nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 5.724 con un ncremento rispetto a quellli dell’inizio del mese di settembre (quando il numeo dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 486% con la regione Lombardia che torna ad acquisire una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati nel giorno 10 supeiore a 400 Campania, Veneto, Toscana e Piemonte

I dati salienti

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 349.494 persone delle quali 36.140 sono decedute e 238.525 sono guartite.

Attualmente i soggetti positivi sono 70.103.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 12.460.055 con un incremento di 133.084 nella giornata di ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.336, di cui 390 in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.