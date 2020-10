Coronavirus Covid-19: Decreto con l’individuazione degli sport da contatto

Sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport 13 ottobre 2020 recante “Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.”

Tabella con l’individuazione degli sport da contatto

Con il decreto in argomento, in riferimento alle previsioni contenute nell’art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, devono essere applicate alcune misure relativamente lo svolgimento degli sport di contatto, Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha emanato, così come previsto alla citata lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, il citato dpcm – dip. Sport con cui è precisato che si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al decreto stesso.