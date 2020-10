Quando la sicurezza ha la solidità del cemento

La sicurezza è un tema davvero importante di cui sentiamo parlare spesso in questo periodo. Ma questo termine, tanto importante quanto a volte sottovalutato, ha diverse declinazioni in molti ambiti, lontani tra loro ma sempre finalizzati alla protezione dell’uomo. Oggi vogliamo parlarvi, quindi, di sicurezza stradale e civile.

Siamo tutti un po’ abituati a dare per scontato il tema della sicurezza stradale: molti pedoni, automobilisti e ciclisti forse non riconoscono di poter vivere la loro esperienza su strada in totale tranquillità proprio grazie a dei sistemi di sicurezza installati da aziende preposte per salvaguardare le loro vite.

Sicurezza: i sistemi di ritenuta stradali

A cosa stiamo alludendo? A tutti quei sistemi di ritenuta stradali che vengono applicati in diversi ambienti per mettere in sicurezza strade, parcheggi, piste ciclabili e cantieri.

Declinabili per forma, materiale e funzione, questi dispositivi sono molto noti agli addetti ai lavori. Alcuni dispositivi possono limitare le conseguenze che potrebbe avere lo svio di un veicolo in marcia, l’attraversamento di un animale selvatico nella careggiata, la caduta di un pedone all’interno di un cantiere stradale o il semplice tamponamento tra due veicoli nel parcheggio del supermercato.

Dalle barriere New Yersey, ai cordoli per aiuole in cemento passando per i dissuasori a panettone: ecco alcuni esempi di manufatti prefabbricati per la delimitazione o per la recinzione di aree civili e industriali.

Vi state chiedendo cosa siano queste barriere New Yersey? Sono quei sistemi di plastica o calcestruzzo che si vedono spesso lungo le strade, utilizzati per incanalare il traffico quando sono presenti deviazioni per lavori stradali. Ad oggi ricoprono anche un ruolo importantissimo di dissuasori per fermare eventuali attentati e possono arrivare a pesare anche 40 quintali l’uno.

I dissuasori a panettone invece, con la loro forma cilindrica sormontata da una semisfera, sono dispositivi in cemento utilizzati per impedire la sosta ai veicoli o il passaggio degli stessi.

I cordoli “Bike Guard” sono ideati per delimitare i percorsi quali piste ciclabili o pedonali per permettere al ciclista e al pedone di vivere in totale serenità la sua attività outdoor.

Insomma, se non ci fossero dovremmo inventarli. Ma quali sono le migliori aziende produttrici di mini barriere, recinzioni e dissuasori?

È il caso di citare un’azienda leader nel settore che dal 1969 è specializzata sia nella produzione di prefabbricati per la delimitazione stradale, sia nella realizzazione di prefabbricati in cemento personalizzati in base alle esigenze del cliente.

FANTUZ UGO Srl propone un’ampia gamma di manufatti prefabbricati per la delimitazione o per la recinzione di aree civili e industriali, nonché per il completamento di opere stradali: dalle barriere New Jersey in cemento ai dissuasori a panettone, fino ai cordoli per aiuole in cemento e molto altro.

Oltre ai formati standard, FANTUZ UGO è in grado di soddisfare le richieste più complesse e di applicare i dispositivi su qualsiasi perimetro o materiale.

Sempre aggiornata sulle vigenti normative e sempre orientata ai migliori standard qualitativi nazionali e mondiali, questa azienda è leader per qualità e sicurezza: elementi essenziali quando si tratta di protezione stradale e civile.

