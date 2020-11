Antitrust e Codice dei contratti: Segnalazione al Governo ed al Parlamento di necessarie modifiche all’Istituto del Subappalto

Nella segnalazione, l’AGCM ritiene che eventuali limiti all’utilizzo del subappalto dovrebbero essere proporzionati all'obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e giustificarsi in relazione al caso concreto sullabase di criteri ben definiti e motivati dalla stazione appaltante in sede di gara.

L’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici dispone che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5; tale soglia ·massima è stata temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020 innalzata al 40% dal decreto-legge n. 32/2019, per far fronte· ad alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata, nel gennaio 2019, contro lo Stato italiano.

Nella segnalazione l’AGCM precisa che nella propria riunione del 27 ottobre 2020, ha svolto alcune considerazioni in merito alla normativa relativa all’istituto del subappalto e, in particolare, alle disposizioni che ne disciplinano i limiti dì utilizzo (articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016).

On line dal 1996, LavoriPubblici.it è il portale d'informazione tecnica dedicato al professionista operante nel settore dell'edilizia. Il portale, di proprietà della casa editrice GRAFILL, nasce come evoluzione naturale del servizio d'informazione che la casa editrice effettuava già dal 1992 attraverso il periodico mensile d'informazione tecnica “Lavori Pubblici”, nel momento in cui si è voluta valorizzare l'informazione attraverso un servizio veloce ed aggiornato in tempo reale.



Il portale, realizzato con un linguaggio dinamico, è facilmente navigabile attraverso una struttura modulare, che consente al visitatore di non perdersi tra le migliaia di pagine presenti al suo interno. Il posizionamento di LavoriPubblici.it nei principali motori di ricerca, senza alcuna sponsorizzazione, evidenzia il grado di studio e di cura che la redazione dedica all'indicizzazione del portale e il livello di gradimento degli utilizzatori, che attraverso una tecnologia aperta possono interagire dinamicamente con tutti i servizi del portale.



Dal 1998 il portale ha sviluppato il servizio di e-commerce, con una raccolta di libri e software tecnici acquistabili direttamente tramite il portale, attraverso tutte le formule di pagamento previste dal web (bonifico, carta di credito e contrassegno). Grazie alla presenza di GRAFILL e alle diverse convenzioni stipulate con alcune tra le più importanti case editrici e softwarehouses, oggi gli utenti hanno la possibilità di acquistare libri e software a prezzi scontati, confidando su uno staff sempre attento alle novità editoriali e veloce nel processare ed inviare l'ordine al cliente finale.