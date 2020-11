Regione siciliana: Circolare sull’affidamento diretto dei servizi di architettura e di ingegneria

Il Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana, in riferimento all’affidamento servizi di ingegneria ed architettura di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000 ha predisposto la Circolare 16 novembre 2020, prot. 168608 con cui, riferendosi a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, nonchè dall'art. 25, comma 6 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, precisa che nella Regione siciliana è previsto per le Amministrazioni e le stazioni appaltanti, nonché per i Dipartimenti Regionali, di attingere al vigente aggiornamento periodico dell'Albo Unico Regionale per l'affidamento dei Servizi di architettura e di ingegneria di importo complessivamente non superiori ad euro 100.000 al netto dell’IVA e oneri previdenziali, pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana.

Nella stessa circolare, poi, è precisato che:

nell’articolo 25, comma 8 del citato D.P.R.S. n. 13/2012 è previsto che tutti gli Enti e le Amministrazioni, nonché i Dipartimenti Regionali, tramite il Responsabile unico del procedimento, devono comunicare al Dipartimento Regionale Tecnico i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti; con la precisazione che, in caso di inadempienza entro i termini stabiliti o trasmissioni di informazioni non veritiere, con prowedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, si applicano al RUP, ai sensi dell'art.25, comma 9, del DPRS citato, le previste sanzioni pecuniarie sanzioni pecuniarie;

per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici, il requisito dell'iscrizione all'Albo Unico Regionale deve sussistere al momento della scadenza del bando, per quanto attiene le procedure ristrette, ed al momento della determina a contrarre per le procedure di affidamento diretto;

la richiesta di iscrizione all'Albo, da effettuarsi esclusivamente tramite il Portale professionisti (www. lavoripubblici.sicilia/portaleprofessionisti.it ), è sempre consentita e gli aggiornamenti dell'Albo Unico Professionisti conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dell'emergenza epidemiologica.

