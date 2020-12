Progettazione e calcoli: la rivista per il progettista strutturale e geotecnico

Il primo numero è uscito questo mese di dicembre 2020 ma si tratta di una pubblicazione trimestrale con ben quattro uscite cartacee durante l’anno. È la novità proposta da Soft.Lab a tutti gli strutturisti italiani. “Progettazione e calcoli” è infatti il magazine house organ edito dall’azienda specializzata in soluzioni software per il calcolo strutturale e la geotecnica.

Per chi è già cliente Soft.Lab, la rivista è occasione per scoprire novità e funzionalità inedite dei software di calcolo strutturale e di geotecnica, con approfondimenti tecnici, best practices, focus su tematiche specifiche e dossier. Per chi si sta avvicinando al mondo Soft.Lab è invece uno strumento per conoscere meglio le proposte software dell’azienda grazie a casi applicativi e articoli tecnici, con la testimonianza diretta di chi sviluppa le soluzioni pensate per gli strutturisti italiani.

Nel nr. di dicembre un interessante dossier tecnico che affronta il discusso tema della modellazione agli elementi finiti e BIM strutturale. Presente anche uno speciale su tutte le novità della versione 4 di IperSpace BIM, il software per il calcolo strutturale in cemento armato, acciaio, legno e muratura, un caso studio della realizzazione di un’area fieristica coperta e poi ancora la validazione del codice di calcolo del software per le paratie Bulk e un focus sui comportamenti strutturali: 18 modelli di calcolo per aiutare il progettista nella scelta.

Per maggiori informazioni sulla rivista “Progettazione e calcoli” è possibile visitare la pagina dedicata on-line all’indirizzo www.soft.lab.it/progettazione-e-calcoli

