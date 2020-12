Bollettino Coronavirus Covid-19 3/12/2020: 23.225 nuovi casi, 3.597 ricoverati in terapia intensiva, 993 deceduti oggi. Indice Rpt 10,24

Dopo il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 che definisce alcune limitazioni per il periodo delle festività natalizie ed in attesa del nuono Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che da domani sostituirà il dPCM 3 novembre 2020, il numero dei contagiati torna ad aumentare rispetto ai giorni precedenti ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 23.225 con un incremento del 12,15% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 2.275% con la regione Lombardia che con 3.721 nuovi casi (con un decremento del 9,52% rispetto a quelli del giorno precedente), continua ad avere una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati, evidenziati nel bollettino della Protezione civile del 3 dicembre 2020, superiore a 1.000 al giorno giorno Veneto, Campania, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Sicilia.

Oggi numero record dei deceduti che si è attestato a 993, numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati salienti del 3 dicembre 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 1.664.829 persone delle quali 58.038 sono decedute e 846.809 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 759.982.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 22.561.071 con un incremento di 226.729 nell’aggiornamento del 3 dicembre 2020. I pazienti ricoverati con sintomi sono 31.772 di cui 3.597 in terapia intensiva.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 3 dicembre 2020: Incremento dell’indice Rpt per molte regioni

L’indice Rpt non è altro che il rapporto giornaliero tra il numero di soggetti positivi (sintomatici o asintomatici) sul numero di tamponi effettuati che dà la possibilità di conoscere, giornalmente, utilizzando i dati prelevati dal bollettino della protezione civile, una percentuale che definisce, per una data regione, il numero di positivi riscontrati su cento tanponi effettuati: tanto più alta è questa percentuale, tanto più alta è la possibilità che in una data regione possano trovarsi individui sintomatici o asintomatici che hanno contratto il Covid-19.

Con i dati del Bollettino della Protezione civile di oggi l’indice Rpt nazionale torna ad aumentare passando da 10,00 a 10,24 con un decremento di quasi oltre mezzo punto; l’indice Rpt medio nazionale è stato superato nelle seguenti regioni (tra parentesi lindice del giorno precedente):

Puglia 18,30 (17,21)

Veneto 16,55 (18,74)

Marche 14,98 (13,24)

Valle d’Aosta 14,19 (9,13)

P.A. Bolzano 13,76 (25,76)

Sicilia 12,23 (12,86)

Lombardia 10,34 (9,49)

Bollettino protezione civile 3 dicembre 2020

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 3 dicembre 2020 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti nazionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti nazionali, segnaliamo:

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti emanati dalle Regioni, segnaliamo:

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

Articolo in aggiornamento

© Riproduzione riservata