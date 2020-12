Bollettino Coronavirus Covid-19 5/12/2020: 24.099 nuovi casi, 3.567 ricoverati in terapia intensiva, 662 deceduti oggi. Indice Rpt 10,80

Oggi numero molto alto dei deceduti che si è attestato a 814; il numero di deceduti nel mese di novembre è pari a 17.255 (media 575 al giorno) mentre nei primi 5 giorni del mese di dicembre i deceduti sono stati 4.000 (media 800 al giorno) mentre l’indice Rpt diminuisce/aumenta portandosi a !0,00.

Il numero dei contagiati torna a diminuire rispetto ai giorni precedenti ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 21.052 con un decremento del 12,64% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 2.053% con la regione Lombardia che con 3.148 nuovi casi (con un decremento del 30,55% rispetto a quelli del giorno precedente), continua ad avere una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati, evidenziati nel bollettino della Protezione civile del 5 dicembre 2020, superiore a 1.000 al giorno giorno Veneto, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Sicilia.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati salienti del 5 dicembre 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 1.709.991persone delle quali 59.514 sono decedute e 896.308 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 754.169.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 22.767.130 con un incremento di 212.741 nell’aggiornamento del 5 dicembre 2020. I pazienti ricoverati con sintomi sono 31.200 di cui 3.567 in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 5 dicembre 2020: Incremento dell’indice Rpt per molte regioni

L’indice Rpt non è altro che il rapporto giornaliero tra il numero di soggetti positivi (sintomatici o asintomatici) sul numero di tamponi effettuati che dà la possibilità di conoscere, giornalmente, utilizzando i dati prelevati dal bollettino della protezione civile, una percentuale che definisce, per una data regione, il numero di positivi riscontrati su cento tanponi effettuati: tanto più alta è questa percentuale, tanto più alta è la possibilità che in una data regione possano trovarsi individui sintomatici o asintomatici che hanno contratto il Covid-19.

Con i dati del Bollettino della Protezione civile di oggi l’indice Rpt nazionale torna ad aumentare passando da 11,33 a 10,80 con un decremento di quasi mezzo punto; l’indice Rpt medio nazionale è stato superato nelle seguenti regioni (tra parentesi l’indice del giorno precedente):

Veneto 22,01 (28,54)

Puglia 18,62 (14,97)

Sardegna 14,07 (11,54)

P.A. Bolzano 12,89 (14,19)

Molise 12,49 (11,62)

Sicilia 11,40 (13,61)

Valle d’Aosta 11,06 (9,22)

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 5 dicembre 2020: i dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di oggi riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in progressione il numero dei nuovi casi di oggi e la percentuale di incremento/decremento dei nuovi casi rispetto al giorno precedente.

Lombardia 426.696 (+3.148, -30,55%) Veneto 161.805 (+3.607, -2,72%) Emilia-Romagna 131.973 (+1.964, -8,35%) Puglia 62.552 (+1.884, +32,77%) Lazio 128.623 (+1.783, -2,62%) Campania 163.741 (+1.521, -7,87%) Piemonte 176.519 (+1.456, -31,71%) Sicilia 70.467 (+1.240, -9,16%) Toscana 107.644 (+769, -28,20%) Friuli Venezia Giulia 34.765 (+755, -27,40%) Sardegna 23.893 (+464, -15,79%) Marche 31.950 (+418, -15,04%) Abruzzo 29.980 (+376, -7,84%) Liguria 53.475 (+314, -14,44%) Calabria 18.197 (+306, -8,66%) P.A. Bolzano 25.113 (+266, -6,67%) P.A. Trento 16.887 (+226, -11,37%) Umbria 24.910 (+226, +34,52%) Molise 5.250 (+152, -13,64%) Basilicata 8.859 (+131, -7,75%) Valle d'Aosta 6.692 (+46, +70,37%)

Pochi incrementi giornalieri e uno in doppia cifra è quello della Regione Puglia in cui il numero dei nuovi casi passa da 1.419 a 1.884 con un incremento di 465 casi pari ad una percentuale del 32,77% notevole, poi, il decremento in doppia cifra della Regione Lombardia in cui il numero dei nuovi casi passa da 4.453 a 3.418 con un decremento di 1.385 casi pari al 30,55%.

Bollettino protezione civile 5 dicembre 2020

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 5 dicembre 2020 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

