Sistema Cashback: ecco come ottenere 150 euro di rimborso dagli acquisti con carta

Sistema Cashback: cos'è, come si partecipa e quali sono i vantaggi del programma? Sono queste le primissime domande arrivate stamattina in redazione dopo la pubblicazione del Decreto n. 156/2020 del MEF con il quale è stato definito il regolamento per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

Sistema Cashback: cos'è

Il Sistema Cashback è definito all'art. 1, comma 1, lettera h) del nuovo Decreto del MEF come "il sistema, predisposto e gestito ai sensi del presente decreto dalla società PagoPA S.p.A., nell’ambito della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all’APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati e, ai fini dell’erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.".

In particolare, chi aderisce al sistema cashback potrà ottenere un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, con riferimento ai seguenti periodi:

1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;

1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;

1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei suddetti periodi, potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo.

I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Sistema Cashback: come si partecipa, la registrazione all'APP IO

Per partecipare al programma messo a punto dal MEF, la prima cosa da fare è scaricare sul proprio smartphone l'APP IO, che permette di interagire con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un'unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano.

In alternativa, chi volesse partecipare al programma Cashback può utilizzare il sistema messo a punto da un "issuer convenzionato", ovvero il soggetto che abbia concluso un accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all’APP IO, un sistema per l’adesione al programma.

Dopo aver scaricato l'APP IO, occorre registrarsi utilizzando:

le proprie credenziali SPID;

oppure la propria Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Dopo la registrazione è necessario inserire nell’APP IO gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici utilizzati per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto.

Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

La partecipazione al programma ha inizio al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall’aderente.

L’aderente, in qualsiasi momento, può effettuare la cancellazione dal programma nell’APP IO o nei sistemi messi a disposizione dall’issuer convenzionato. La cancellazione dal programma comporta la perdita del diritto a concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi. Restano salvi i rimborsi già corrisposti.

Sistema Cashback: i vantaggi

Come già detto, l'adesione al programma consente il recupero del 10% delle spese effettuate utilizzando una delle carte di pagamento registrate nell'APP io o nel sistema dell'issuer convenzionato nei periodi previsti dal decreto. Per ciascuno dei periodi, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.

Fermo restando il rimborso previsto, ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A parità di numero di transazioni effettuate è prioritariamente collocato in graduatoria l’aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.

L’erogazione dei rimborsi avviene sul codice IBAN dell’aderente, indicato da quest’ultimo al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.

