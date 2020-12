Interesse legale: dall'1 gennaio 2021 scende allo 0,01%

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 20120 recante "Modifica del saggio di interesse legale".

Il Decreto, in riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, fissa a partire dall'1 gennaio 2021 la misura del saggio degli interessi legali allo 0,01 per cento.

Ricordiamo che il saggio degli interessi legali, a partire dal 1942, in base ai precedenti decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze è cambiato parecchie volte e, per i vari anni, è quello riportato nella seguente tabella:

dal al Interesse legale disposizione normativa 21.04.1942 15.12.1990 5,0% 16.12.1990 31.12.1996 10,0% Legge 26 novembre 1990, n. 353 01.01.1997 31.12.1998 5,0% Legge 23 dicembre 1996, n. 662 01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001 01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 01.01.2008 31.12.2009 3,0% D.M. 12 dicembre 2007 01.01.2010 31.12.2010 1,0% D.M. 4 dicembre 2009 01.01.2011 31.12.2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010 01.01.2012 31.12.2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011 01.01.2014 31.12.2014 1,0% D.M. 12 dicembre 2013 01.01.2015 31.12.2015 0,5% D.M. 11 dicembre 2014 01.01.2016 31.12-2016 0,2% D.M. 11 dicembre 2015 01.01.2017 31.12.2017 0,1% D.M. 7 dicembre 2016 01.01.2018 31.12.2018 0,3% D.M. 13 dicembre 2017 01.01.2019 31.12.2019 0,8% D.M. 12 dicembre 2018 01.01.2020 31.12.2020 0,05% D.M. 12 dicembre 2019 01.01.2021 0,01% D.M. 11 dicembre 2019

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

