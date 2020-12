Legge di Bilancio per il 2021 alle battute finali

Il 28 dicembre 2020 si è aperta la discussione al Senato per l'approvazione definitiva del ddl di bilancio 2021, già approvato dalla Camera, e per il quale è previsto il voto di fiducia preannunciato dal Governo il 30 dicembre prossimo.

Legge di Bilancio per il 2021: testo confermato

Considerato che la Legge di Bilancio dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro l'anno, è ormai certo che la versione definitiva è quella contenuta nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Confermate, dunque, tutte le proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di microcogenerazione (ecobonus), recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili), e la proroga del bonus facciate (tutte contenute nell'art. 1, commi 58-59).

La proroga per l'ecobonus, il bonus casa e il bonus mobili

L'art. 1, comma 58 della Legge di Bilancio apporta alcune modifiche agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, prorogando al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili, nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della detrazione al 36% prevista a regime dall'articolo 16-bis del TUIR.

Entrando nel dettaglio, viene disposta:

la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica nonché per l'acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe M fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti, sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2016);

la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti già fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche (art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2016).

Per quanto riguarda il bonus mobili, è stato elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 50%.

La proroga per il bonus facciate

L'art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio interviene sull'art. 1, comma 219 della Legge n. 160/2019, prorogando al 2021 la detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate) delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

