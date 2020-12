MIT: Commissione nazionale dibattito pubblico

Mentre siamo ancora in attesa che il Governo decida cosa farà del Codice dei contratti pubblici e se darà attuazione a quanto previsto all’articolo 216, comma 27-octies e cioè alla predisposizione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici che, ricordiamolo, avrebbe dobuto essere predisposto entro la fine del 2019, arriva, oggi il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 con cui viene data attuazione :

all’articolo 22, comma 2, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici il cui testo è il seguente “Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”;

all’articolo 4 del dPCM 10 maggio 2018, n. 76 in cui è precisato che “Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata Commissione, così composta: a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri; c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute; d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall’Unione delle Province d’Italia e due dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Decreto che arriva in ritardo di oltre un anno e mezzo

In verità il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2020, n. 627 arriva con molto ritardo rispetto ai 15 giorni previsti ma, in ogni caso, anche con un ritardo di oltre un anno e mezzo è istituita da ieri per la prima volta presso il Mit la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale.

Monitoraggio procedura di dibattito pubblico

La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti.

Composizione della Commissione

La Commissione è così composta

Su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Dott.ssa Caterina Cittadino con funzioni di Presidente; Prof.ssa Stefania Ravazzi

Su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Ing. Fabrizio Curcio Dott.ssa Rosaria Giordano Prof.ssa Andreina Scognamiglio

Su designazione del Ministro del/ 'ambiente e della tutela del territorio e del mare Dott. Oliviero Montanaro

Su designazione del Ministro dello sviluppo economico Ing. Alfredo Caporossi;

Su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dott.ssa Floriana Venera Di Mauro

Su designazione del Ministro della giustizia Dott. Ernesto Caggiano

Su designazione del Ministro della salute Dott.ssa Nicoletta Fusco



Su nomina della Conferenza Unificata

Dott. Francesco di Giuseppe -Regione Abruzzo (in rappresentanza delle Regioni);

Dott. Silvio Landonio -Regione Lombardia (inrappresentanza delle Regioni);

Avv. Gaetano Palombelli (in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia -UPI); Dott.ssa Veronica Nicotra (in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani -ANCI);

Dott.ssa Stefania Dota (in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani -ANCI).

