Pali ELIKA in acciaio: un sistema rapido e non invasivo per realizzare fondazioni profonde per nuove costruzioni o consolidamenti in terreni difficili

In questo approfondimento entreremo nel dettaglio di un intervento di consolidamento di fondazioni profonde per nuove costruzioni e consolidamenti in terreni difficili.

Tipo di intervento

20 Pali Elika® SYSTAB dotati di 9 eliche – micropali provvisti di eliche discontinue, infissi nel terreno per avvitamento, per la realizzazione di fondazioni profonde per un piccolo ponte in provincia di Gorizia.

Luogo intervento

San Canzian d’Isonzo (GO)

Il caso in esame

Si tratta del progetto di un piccolo ponticello a unica campata, da realizzare senza interventi in alveo, previa demolizione del vecchio ponte esistente. Il nuovo ponticello sarebbe stato realizzato con travi prefabbricate di larghezza 1,2 metri, affiancate e solidarizzate con getto in opera.

Il ponte in questo caso è la via di accesso principale di una importante azienda agricola della provincia di Gorizia.

Obiettivo di Tecnici e Committenza era principalmente quello di garantire tempi molto rapidi di realizzazione e ripristino della viabilità per non compromettere l’attività ordinaria dell’Azienda Agricola.

L’Ing. Candotto Fabiano ha individuato nei Pali Elika di SYStab la soluzione tecnica idonea per risolvere ogni problema operativo e logistico.

L’intervento realizzato con pali ELIKA SYStab

I Pali Elika® di SYStab sono micropali modulari in acciaio in cui l’elemento di punta è dotato di 3 eliche discontinue di diametro compreso tra 30 e 35 cm. Le successive estensioni possono essere o meno dotate di eliche, in funzione delle caratteristiche geotecniche e dei carichi da sostenere.

L’installazione avviene per rotazione, mediante ausilio di una testa idraulica posta su di un mini-escavatore. L’infissione prosegue fino al raggiungimento della profondità stabilita e/o della portata di installazione richiesta.

Prima del collegamento finale alla struttura, si può procedere ad una o Più prove di carico per il collaudo dell’opera.

Nel caso in esame i pali sono stati dotati di 9 eliche (3 nell’elemento di punta e 6 nelle successive 2 estensioni) e sono stati avvitati fino a 9 m di profondità.

Una volta messi in opera i pali, 10 per ogni sponda, sono state realizzate due travi di fondazione in c.a. impostate sui pali Elika.

Caratteristiche e vantaggi

L’intervento presenta svariati vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche di palificazione:

impatto del cantiere ridotto al minimo

tempi di realizzazione molto veloci

non produce alcun materiale di risulta

la portata di ogni singolo micropalo viene verificata durante l’installazione

l’infissione non produce vibrazioni.

Inoltre nei casi in cui fosse opportuno, i micropali possono essere rimossi, semplicemente svitandoli dal terreno. Questa caratteristica risulta particolarmente interessante per opere provvisorie, come ad esempio strutture temporanee da realizzare in aree demaniali o protette.

La realizzazione delle fondazioni profonde su micropali ad elica discontinua, per il sostegno delle spalle di un ponticello in provincia di Gorizia, è stata completata in quattro giornate, comportando l’installazione di 20 pali Elika dotati di 9 eliche e lunghezza fino a 9 metri di profondità.

Lavoro eseguito da:

Committente: Privato – AZIENDA AGRICOLA

Data: febbraio 2019

