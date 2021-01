Pubblica ammnistrazione: Prorogato lo Smart Working

Sulla Gazzetta ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto 23 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica recante “Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».

Proroga al 31 gennaio 2021

Con decreto in argomento è stato prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nelle Pa.

Vengono, quindi, confermate, per tutta la durata dello stato emergenziale, così come prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, le misure adottate con il citato decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione 19 ottobre 2020.

Lavoro agile almento al 50%

Il provvedimento, prevedeva tra l’altro lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività ed invitava “le amministrazioni dotate di adeguata capacità organizzativa e tecnologica” ad assicurare “percentuali più elevate possibili di lavoro agile”, garantendo comunque “l’accesso, la qualità e l’effettività dei servizi ai cittadini e alle imprese”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata