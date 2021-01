Coronavirus Covid-19: Il testo del dPCM 14 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 che entrano in vigore da domani 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

L'articolato delle nuove misure emergenziali

Il nuovo dPCM ricalca il precedente e nello specifico individua:

nell’articolo 1, rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” e nello specifico al comma 10 del stesso articolo, dalla lettera a) alla lettera pp) le misure, appunto che si devono applicare su tutto il territorio nazionale e che, valgono, quindi, per le aree definite “gialle”;

nell’articolo 2, rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” e nello specifico al comma 4, dello stesso articolo, dalla lettera a) alla lettera d) le misure, appunto, che si devono applicare, ad integrazione di quelle già previste all’articolo 1, nelle aree definite “arancioni”;

nell’articolo 3, rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” e nello specifico al comma 4, dello stesso articolo, dalla lettera a) alla lettera m) le misure, appunto, che si devono applicare, ad integrazione di quelle già previste all’articolo 1, nelle aree definite “rosse”.

Gli allegati al nuovo dPCM

Costituiscono parte integrante del dPCM i seguenti allegati:

Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse

Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh

Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche

Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020

Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera

Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21

Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie

Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero

Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

Allegato 23 - Commercio al dettaglio

Allegato 24 - Servizi per la persona

Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

