Collegio consultivo tecnico: Linee guida

Il primo periodo, comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei contratti così recita “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.

Per il Collegio consultivo tecnico ANAC surrogata

Oggi per il Collegio consultivo tecnico previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’ANAC viene surrogata da un Gruppo di lavoro costituito dal Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici e dallo stesso presieduto che ha predisposto Le linee guida relative, appunto al “Collegio consultivo tecnico”.

Ricordiamo che i Collegio Consultivo tecnico, previsto soltanto in via temporanea sino al 3 dicembre 2021, di fatto, fa tornare in vita un istituto previsto dal previgente all’articolo 207 del Codice dei contratti rubricato, appunto “Collegio consultivo tecnico”.

Procedura anomala e compiti del Consiglio superiore LLPP

In verità, si tratta di una procedura del tutto anomala che interviene, su richiesta di un Ente pubblico non economico, su una problematica che dovrebbe essere appannaggio dell’ANAC e, per altro, al primo periodo del comma 5 dell’art. 2 del DPR 27/04/2006, n. 204 recante “Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici” è affermato che “Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attività di consulenza per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorità ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore”.

Linee guida sul Collegio consultivo tecnico

Fatte queste premesse segnaliamo che il Gruppo di lavoro presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha, recentemente, prodotto le Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120” contenente i seguenti paragrafi:

Itaca sul Collegio consultivo tecnico

Sull’argomento del Collegio consultivo tecnico è intervenuta anche ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) che, con un documento recentemente predisposto ed approvato dalla Conferenza delle Regioni, ha fornito le “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente, ex art.6 legge 120/2020” contenente i seguenti paragrafi:

Dubbi sui due documenti

Si tratta, quindi, di due documenti per i quali solleviamo i nostri dubbi per il fatto stesso che hanno dei punti di contatto ma, anche, parecchi punti divergenti creando, dunque, notevoli problematiche per coloro che dovrebbero utilizzarli.

Più autorevoli, anche perché previste dal citato articolo 213 del Codice dei contratti, sarebbero state, invece, Linee guida predisposte dall’ANAC.

